Hallituksen päätökset 17.6.: HUS ottaa kokonaisvastuun Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalveluista

HUS-kuntayhtymän hallitus vahvisti kokouksessaan myös Uudenmaan Sairaalapesulan ja Puro Tekstiilihuollon välisen aiesopimuksen, asiakasmaksujen maltillisen noston sekä Raaseporin sairaalan toimintaprofiilia koskevan selvitystyön etenemisen. Hallitus käsitteli lisäksi alkuvuoden taloutta ja päätti jatkaa valtakunnallisen työterveysyhtiön valmistelua.

HUS ja Eksote kumppaneiksi diagnostisissa palveluissa



Hallitus päätti siirtää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) laboratorio- ja kuvantamiskeskuksen liikkeenluovutuksena HUSille. Kumppanuuden myötä HUS ottaa vastuun Eksoten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottamisesta.



Sopimus edistää HUSin strategista tavoitetta laajentaa diagnostista toimintaa omalla erityisvastuualueellaan ja lisätä yhteistyötä myös muiden yliopistosairaaloiden ja sairaanhoitopiirien kanssa.



Eksoten hallitus on hyväksynyt liikkeenluovutuksen ja palvelusopimuksen Eksoten hallituksen kokouksessa 12.6.2019.





Eksoten laboratorio- ja kuvantamistoiminto osaksi HUS Diagnostiikkakeskusta



Eksoten laboratorio- ja kuvantamistoimintojen palveluksessa on noin 300 työntekijää, jotka siirtyvät 1.1.2020 HUSin palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä yksikkö integroidaan 1.7.2019 aloittavaan HUS Diagnostiikkakeskukseen.



HUS tuottaa jatkossa laboratorio- ja kuvantamispalvelut Eksotelle samalla hinnalla, jolla palvelut tuotetaan HUSille ja HUSin jäsenkunnille.



Eksoten laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tuotot olivat vuonna 2018 27,8 miljoonaa.



Lisätietoja: Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, puh. 050 427 2468





Uudenmaan Sairaalapesula ja Puro Tekstiilihuolto vahvistavat yhteistyötään



Hallitus hyväksyi Keravalla ja Kotkassa toimivan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n (USP) ja Turussa toimiva Puro Tekstiilihuolto Oy:n (Puro) välisen aiesopimuksen. Solmittu aiesopimus tähtää yhtiöiden yhdistämiseen. Molemmat yhtiöt tuottavat palveluitaan ensisijaisesti omistajilleen.

Lisätietoja:

USP:n ja Puron yhteistiedote

Uudenmaan Sairaalapesula Oy: Juha Kosonen, toimitusjohtaja, puh. 040 354 2069, juha.kosonen@uudenmaansairaalapesula.fi

Puro Tekstiilihuolto Oy: Miika Markkanen, toimitusjohtaja, puh. 050 552 9255, miika.markkanen@uth.fi





Kustannukset alkuvuonna nousussa



HUSin toimintakulut tammi–huhtikuussa ovat 4,1 prosenttia suunniteltua suuremmat. Kustannusten kasvu johtuu merkittäviltä osin voimakkaasta palvelutarpeen ja lähetteiden lisääntymisestä. Erikoissairaanhoidon palveluiden volyymi ylitti tammi–huhtikuussa 2,2 prosenttia talousarvion sisältämän suunnitelman. Toimintakulujen talousarvioylitykseen on vaikuttanut myös Apotin ensimmäinen käyttöönotto ja valmistautuminen seuraaviin käyttöönottoihin.



Välittömästi kustannuksia laskevien toimenpiteiden lisäksi HUS on käynnistänyt koko yhtymän laajuisen tuottavuusohjelman, jolla tavoitellaan pitkäaikaista taloudellista kestävyyttä.



Lisätietoja: Mari Frostell, talousjohtaja, 0400 748 767





Muutoksia HUSin asiakasmaksuihin



Hallitus päätti, että HUSissa perittäviä asiakasmaksuja korotetaan maltillisesti vuoden 2020 alusta. Korotus kasvattaa maksukertymää arviolta 0,8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Maksutason korotuksella tasapainotetaan vuoden 2020 budjettia ja siihen sisältyviä, mm. Apottiin käyttöönottoon liittyviä, kertaluontoisia kulueriä.

Asiakasmaksut muodostavat noin neljä prosenttia HUSin toimintatuotoista. Vuoden 2018 asiakasmaksukertymä oli 83,4 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelumaksujen enimmäismäärät. HUSin asiakasmaksut ovat olleet enimmäismääriä alhaisemmat vuodesta 2016 lähtien.



Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa on suurta vaihtelua ja tilanne ei ole yhdenvertainen. Tänä vuonna 15 sairaanhoitopiiriä perii korkeimmat mahdolliset asiakasmaksut. Neljässä sairaanhoitopiirissä, HUS mukaan lukien, maksut ovat enimmäismääriä alhaisemmat.



Asiakkaan taloudellinen asema ei ole esteenä palveluiden saamiselle. Asiakasmaksulaissa määritellään tilanteet, joissa asiakasmaksut tulee tai voidaan jättää perimättä tai niitä voidaan alentaa.





Raaseporin sairaalan uutta toimintamallia selvitetään



Hallitus päätti perustaa työryhmän ja poliittisen ohjausryhmän Raaseporin sairaalan uudenlaista toimintaprofiilia selvittämään. Länsi-Uudenmaan kuntien edustajat kutsutaan molempiin ryhmiin.



Työryhmä suunnittelee vuoden 2019 loppuun mennessä uuden toimintamallin: Määrittelee alueen asukkaiden kannalta keskeisimmät lähipalvelut, kartoittaa vaihtoehtoiset tavat tukea parhaiten perusterveydenhuoltoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä laatii esityksen siitä, miten alueen erikoissairaanhoidon kustannukset saadaan samalle tasolle kuin HUSin jäsenkunnilla keskimäärin.



Lisäksi ryhmä laatii uuden toimintamallin toteutussuunnitelman aikatauluineen ja kielellisellä vaikutusarvioinnilla.



Toimintamallin arviointi on tehtävä, koska Raaseporin sairaalan leikkaus- ja päivystystoimintojen tuottaminen on nykyisellään hyvin vaikeaa. Suurin ongelma on edelleen lääkärien rekrytointi – erillis- ja päivystyskorvauksista huolimatta.



Tavoitteena on löytää sairaalalle pitkällä tähtäimellä kestävä, toimintavarma profiili, joka täyttää alueen väestön tarpeet, on käytännössä toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan hallittavissa.



Lisätietoja: Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, puh. 050 428 7660





Valtakunnallisen työterveysyhtiön valmistelu jatkuu



Hallitus päätti äänestyksen jälkeen jatkaa valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiön valmistelua Kevan kanssa. Liikkeenluovutuksen ehdot ja muut järjestelyyn liittyvät sopimukset tuodaan hallituksen käsittelyyn elokuussa.



