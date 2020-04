Hallituksen päätökset 20.4: Kevään kustannuskehitys ennakoi taloudellisesti vaikeaa vuotta

Hallitus sai ajankohtaiskatsauksen koronavirustilanteesta ja sen talousvaikutuksista. Raaseporin sairaalan toimintaa kehitetään uudelta pohjalta.

Koronavirustilanne ja sen talousvaikutukset

Hallitus kuuli johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven ajankohtaiskatsauksen koronavirustilanteesta. Lisäksi vs. talousjohtaja Jari Finnilä avasi epidemian vaikutuksia HUSin talouteen vuosina 2020-2021. Epidemian hoidon lisäkustannukset muodostuvat muun muassa henkilöstökuluista, testauskapasiteetin rakentamisesta sekä suojamateriaalien ja muiden tarvikkeiden hankinnasta. Aiemmin kerrotun karkean arvion, jonka mukaisesti koronavirusepidemian taloudellinen kokonaisvaikutus HUS-alueelle on noin 200 miljoonaa euroa, päälle on tulossa vielä lisäkustannuksia.

Epidemianhoito on heikentänyt myös kuntayhtymän kassatilannetta. Hallitus päätti erillisenä lista-asiana HUSin maksuvalmiuden turvaamisesta muuttamalla kuntalaskutuskäytäntöjä ja lainanottovaltuuksia.

Laskutuksen tasaaminen kunnille tehdään neljännesvuosittaisen käytännön sijaan vain kerran vuodessa. Tasauskäytännön muuttaminen ei vaikuta kuntien lopullisiin maksuosuuksiin. Kuntayhtymän lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi hallitus nosti lyhytaikaisen luoton lainanottovaltuutta 200 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Raaseporin sairaalan toiminnan kehittäminen

Hallitus päätti 6.4. Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen muuttamisesta yleis- ja akuuttilääketieteen päivystykseksi 1.10.2020 alkaen. 17.4. HUS kertoi Raaseporin leikkaustoiminnan välittömästä päättymisestä. Hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä kertoi hallitukselle leikkaustoiminnan lakkauttamispäätöksen taustoista sekä siitä, miten Raaseporin sairaalan toimintaa lähdetään kehittämään yhdessä kuntien kanssa. HUS on sitoutunut kehittämään Raaseporin sairaalaa alueen asukkaita ja kuntia palvelevalla tavalla.

Lisätietoja:

Hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä, teppo.heikkila(at)hus.fi

Alkuvuoden tulos alijäämäinen

HUSin palveluiden kysynnän kasvu jatkui ja kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten lähetteiden määrä lisääntyi 3,9 % edellisvuodesta. Jokaisen arkipäivänä HUSin saapui keskimäärin 1 360 elektiivistä lähetettä. Samalla hoitoon pääsy heikkeni, kun yli kuusi kuukautta odottavien potilaiden määrä yli kaksinkertaistui.

Suurin alkuvuoden tulokseen vaikuttanut tekijä oli 1.2. tapahtunut potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueilla, Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytyksien ja Psykiatrian tulosyksiköissä. Teknisen käyttöönottovaiheen aikana elektiivistä toimintaa supistettiin suunnitellusti huomattavasti. Helmikuun tuotanto oli Apotin käyttöönottaneissa yksiköissä 68-89 prosenttia normaalituotannon määrästä. Tavoitteena oli nostaa palvelutuotanto näissä yksiköissä edellisen vuoden tasolle maaliskuussa viidenteen käyttöviikkoon mennessä.

Tammi-helmikuun tilikauden tulos oli kaikkiaan 11,9 miljoonaa euroa alijäämäinen (TA +3,0 milj. euroa) ja poikkeaa siten talousarviosta 14,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikön toimialajohtajan tehtävän täyttäminen

Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikön toimialajohtaja Olli Kirvelä on irtisanoutunut ja hänen virkasuhteensa päättyy 30.6.2020. Osaamiskeskusarviointiin perustuen on esitetty, että toimialajohtajien tehtävien olisi jatkossa hyvä olla määräaikaisia. Tämän huomioiden hallitus päätti muuttaa kyseisen toimialajohtajan viran ylilääkärin viraksi 1.7.2020 alkaen ja avata viran hakuun sillä maininnalla, että ylilääkäri tulee toimimaan määräaikaisesti tulosyksikön toimialajohtajana.

Lisätietoja:

Sairaanhoitoalueen johtaja Atte Meretoja, atte.meretoja(at)hus.fi

