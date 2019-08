Hallituksen päätökset 26.8.: HUS vastaa toimintakulujen kasvuun ja tuottavuuden laskuun tehostetuilla toimilla

HUS-kuntayhtymän hallitus vahvisti myös vuoden 2020 talousarvion laadintaperiaatteet ja raamituksen, käsitteli HUSin uutta strategiaa ja asetti poliittisen ohjausryhmän ohjaamaan Raaseporin sairaalan uutta toimintamallia.

Säästö- ja tuottavuusohjelma oikaisemaan talouskehitystä

HUSin hallitukselle esitetyt kuluvan vuoden talousluvut ovat haastavia: palveluiden kysyntä on kasvanut ennakoitua nopeammin ja toiminnan volyymi ylitti tammi-kesäkuussa talousarvion 2,7 %. Sitovat nettokulut ylittyivät 5,8 %. HUSin yhtymäjohto on jo käynnistänyt taloutta tasapainottavia toimenpiteitä, mutta kuluvan vuoden talouden toteutumaennuste on joka tapauksessa vaikea lähtökohta vuoden 2020 talousvalmistelulle.

Talousarvio on ylitetty erityisesti seuraavissa kululajeissa: sairaanhoidolliset palvelut, ICT-palvelut (mukaan lukien Apotti-hanke), lääkemenot, hoitotarvikkeet ja henkilöstömenot (erityisesti työvoiman vuokrauskulut).

Kustannusten kasvu on vaikuttanut heikentävästi myös tuottavuuskehitykseen.

Talouden tasapainottamiseksi on käynnistetty erillinen tuottavuusohjelma. Lisäksi toimitusjohtaja Juha Tuominen on antanut määräyksen henkilöstömenoja koskevista säästötoimenpiteistä.

Hallitus käsitteli myös vuoden 2020 talousarviota, joka tulee perustumaan HUSin uudistettavana olevaan strategiaan. Merkittäviä talouteen vaikuttavia asioita ovat alueen väestönkasvun ennuste, potilastietojärjestelmä Apotin kustannukset, jotka ovat ensi vuonna tämänhetkisen arvion mukaan 79 miljoonaa euroa sekä hallituksen asettama 1 % tuottavuustavoite, joka ilman Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia olisi 2,6 %. Tuottavuustavoitteen saavuttaminen ei tule olemaan helppoa ja vaatii toimitusjohtajan mukaan ehdottomasti tehokasta päivittäisjohtamista jokaisessa yksikössä sekä HUS-tason tuottavuusohjelman onnistunutta toteutusta.

Hallitus vahvisti vuoden 2020 talousarvion sitoviksi nettokuluiksi 1,8158 miljardia euroa ja tulostavoitteeksi 20 miljoonan alijäämän. Investointien kokonaismääräksi vahvistettiin enintään 250 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen@hus.fi, talousjohtaja Mari Frostell 0400 748 767, mari.frostell@hus.fi, (asia käsitelty aiemmin hallituksessa 17.6.2019)

HUS päivittää strategiaansa

HUSin strategian päivitys vuosille 2020-2025 käynnistettiin maaliskuussa hallituksessa ja työtä on jatkettu toimitusjohtajan johdolla organisaation eri tasoilla. Kesä-elokuun aikana on muun muassa toteutettu koko HUSin henkilöstölle suunnattu kysely. Pyrkimyksenä on tiivistää ja selkeyttää HUSin strategisia tavoitteita, jotta ne palvelevat entistä paremmin HUSin perustehtävää, vaikuttavan terveydenhuollon tarjoamista koko väestölle. Uudesta strategiasta kertominen tulee syksyn aikana olemaan HUSin keskeisimpiä viestintähankkeita.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen@hus.fi

Raaseporin uuden toimintamallin selvitys etenee

Hallitus asetti poliittisen ohjausryhmän ohjaamaan Raaseporin sairaalan uutta toimintamallia määrittävän selvitysryhmän työtä. Ohjausryhmässä on viisi jäsentä, joista kolme edustaa alueen kuntia ja kaupunkeja, yksi sairaanhoitoalueen lautakuntaa ja yksi HUSia.

Selvitysryhmän päätehtävänä on vuoden 2019 loppuun mennessä määritellä ne palvelut, jotka Raaseporin sairaalassa tuotettuina antavat eniten lisäarvoa potilaille ja jotka parhaiten tukevat alueen perusterveydenhuoltoa. Lisäksi selvitysryhmä laatii esityksen, kuinka alueen toimintakustannukset saadaan laskettua HUSin keskimääräiselle tasolle.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, 050 438 3602, lauri.tanner@hus.fi, (asia käsitelty aiemmin hallituksessa 17.6.2019)

