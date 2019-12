Hallituksen panostukset perusväylänpitoon ja raideliikenteeseen saavat Kymäläiseltä tukea

Antti Lindtmanin ryhmäpuhe tiedonantokeskustelussa hallitusohjelmasta 16.12.2019 12:10:00 EET | Uutinen

Arvoisa puhemies, Luottamus on suomalaista yhteiskuntaa koossa pitävä liima. Sen varassa voimme kansakuntana suunnata kohti tulevaisuutta. Luottamus rakentuu siitä, että on selkeä suunta ja päämäärät, joita kohti etenemme vahvoin, mutta samalla viisain askelin. Kaksi viikkoa sitten päättynyt viiden puolueen yhteistyö jatkuu. Pääministeri on vaihtunut, mutta eteenpäin katsova hallitusohjelma ja sen kunnianhimoiset tavoitteet ovat samat. Seuraavat askeleet on otettava Suomen vahvuuksia vaalien, yhteiskuntaa uudistaen ja samalla luottamusta lisäten. Arvoisa puhemies, Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tärkein tehtävä on viedä Suomi hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi seuraavan 15 vuoden aikana ja tehdä se sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, työllisyyttä parantaen sekä talouden toimivuudesta huolehtien. Muutos ei ole helppo tai yksinkertainen,