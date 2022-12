Hallitus ei voi enää aikailla maatilojen kustannustuen kanssa

MTK:n johtokunta käsitteli tiistaina maatalouden pahenevaa kustannuskriisiä. Viime viikkoisen välikysymyskeskustelun perusteella eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys välittömien toimien tarpeesta kriisin helpottamiseksi. Vain päätökset puuttuvat, johtokunta totesi. Malleja kustannustukeen on luotu pitkin syksyä varautumisen ministerityöryhmässä.

Kustannusten lisäksi MTK:ssa nähdään erityisenä huolena maatilojen rahoituksen turvaaminen. ”Tämä koskee paitsi nyt päälle kaatuvia laskuja, myös vuodenvaihteessa alkavan EU:n uuden ohjelmakauden tukimaksatusten aikataulua, joka uhkaa siirtää tiloille tulevaa rahaa jopa kuukausilla”, MTK:n toinen puheenjohtaja ja järjestön lihavaliokunnan puheenjohtaja Mauno Ylinen sanoo.

Viime viikolla kävi ilmi, että osa hallituspuolueista sitoi maatalouden kustannustuesta päättämisen eduskunnan käsittelyssä olleeseen luonnonsuojelulakiin ja kiistaan sen muutamista pykälistä. MTK:n johtokunta pitää päätösten koplaamista vastuuttomana tilanteessa, jossa oma ruuantuotanto on vakavasti uhattuna ja maailman ruokakriisi pahenee. ”On aika unohtaa kiistat ja keskittyä siihen, että suomalaisten ruoka, lämpö ja turvallisuus kestävät yli kriisiajan. Tämä tehtävä on tärkein myös seuraavalle hallitukselle”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa.

Maatalouden kustannustuen suuruudesta on julkisuudessa puhuttu 100-300 miljoonasta eurosta. MTK:n johtokunta huomauttaa, että tilojen menetykset kriisissä ovat jo nyt moninkertaiset. Johtokunta painottaa, että ratkaisut on pidemmällä aikavälillä löydyttävä markkinoilta. Tällä hetkellä niin energia-, lannoite- kuin ruokamarkkinatkin ovat pahassa häiriötilassa. Siksi hallituksen toimia tarvitaan. Ruuassa kyse on kansakunnan henkivakuutuksesta, MTK:n johtokunta muistuttaa.