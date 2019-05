Hallitusneuvotteluista luvassa helpotuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen

Puolueiden vastaukset hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin lupaavat joustoja työn ja perheen yhteensovittamiseen. Kaikki puolueet haluavat helpottaa yhden vanhemman perheiden asemaa.

Monimuotoiset perheet -verkosto iloitsee siitä, että työn ja perheen yhteensovittaminen on noussut yhdeksi hallitusneuvottelujen kärkikysymyksistä. Etenkin silloin, kun perhetilanne poikkeaa jotenkin tavanomaisesta, asettavat työelämän rakenteet perheiden arkeen erityisiä haasteita. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että työttömyysprosentti on yli kaksinkertainen yhden vanhemman perheissä verrattuna kahden vanhemman perheisiin.

”Myös maahanmuuttajaperheissä ja kahden kulttuurin perheissä työllistymisessä voi olla haasteita, mikä puolestaan näkyy näiden perheiden toimeentulossa”, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring. ”Joustoja tarvitaan myös silloin, kun työntekijä käy esimerkiksi hedelmöityshoidoissa, jos työntekijän perheeseen sijoitetaan lapsi tai jos työntekijää on kohdannut perheenjäsenen menetys tai vakava sairastuminen.”

Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat sitoutuneet edistämään työllisyyttä ja vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Ratkaisuiksi esitetään muun muassa perhevapaauudistusta ja sosiaaliturvan uudistamista.

”Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, mutta niissä on syytä huomioida se, että joka kolmas suomalainen perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen”, Moring sanoo. ”Perheiden monimuotoisuuden on oltava perhepolitiikan lähtökohta, muuten ratkaisut epäonnistuvat tavoitteissaan.”

Monimuotoiset perheet -verkosto järjestää mielenilmauksen Säätytalon edessä kansainvälisenä perheiden päivänä 15.5.2019 klo 8-10. Kymmenen eri perhejärjestön muodostaman verkoston tavoitteena on, että perheiden monimuotoisuus on lähtökohtana kaikessa perheiden arkeen vaikuttavassa päätöksenteossa. Monimuotoisten perheiden toivomuslista hallitusohjelmaan on julkaistu verkoston nettisivuilla.

Monimuotoisten perheiden toivomuslista hallitusohjelmaan:

https://monimuotoisetperheet.fi/hallitusohjelma2019