Hallitusohjelma julkaistu: Alko jatkaa vastuullista palvelua ja kehittää toimintaansa

Hallituksen muodostaja Petteri Orpon johtamat neuvottelut ovat päättyneet ja hallitusohjelma on julkaistu. Ohjelmassa todetaan, että Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa ei muuteta. Käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien vähittäismyynnin prosenttiraja Alkon ulkopuolella nostetaan kahdeksaan. Lisäksi hallituskauden puoliväliriiheen mennessä tehdään enimmillään viinien myyntiä koskeva selvitys.

”Hallitusohjelmassa tehtävällemme halutaan jatkuvuutta ja Alkon kansanterveydellinen asema säilytetään. Tämä on hyvä, sillä kun alkoholista keskustellaan, tulisi ottaa huomioon laajasti terveyden, hyvinvoinnin ja talouden näkökulmia. Alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke. Kansanterveys on kansantaloutta. Nämä eri näkökulmat halutaan huomioida myös mahdollisessa selvityksessä, josta hallitusohjelmassa on kirjaus”, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

”Jos käymisteitse valmistetun alkoholin prosenttiraja nousisi 8 prosenttiin, koskisi se noin kolmea prosenttia litramyynnistämme. Valikoimastamme se koskee vahvempia oluita, siidereitä sekä matala-alkoholisempia viinejä. Viinien ja väkevien myynti säilyy Alkossa.”

Hallitusohjelmassa mahdollistetaan alkoholin verkkokaupan jakeluun ja noutoon perustuvat vähittäismyyntikonseptit, kuitenkin ikärajavalvonta turvaten. Osana kaikkikanavaisen palvelun kehittämistä Alko on kiinnostunut juomien vastuullisesta kotiinkuljetuksesta.

Ruotsin Systembolagetilla on ollut alkoholijuomien kotiinkuljetusmahdollisuus vuodesta 2021 ja Norjan Vinmonopoletilla vuodesta 2001 lähtien. Ruotsin ja Norjan kokemukset kotiinkuljetuksesta ovat olleet myönteisiä. Kotiinkuljetusmyynnin osuus myynnistä on kummassakin maassa alle prosentin.

Alkon toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan



Toistaiseksi Alko jatkaa toimintaansa nykyisen alkoholilain mukaisesti, sillä hallitusohjelman muutosehdotukset vaativat alkoholilain uudistamisen.

”Palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja kehitämme toimintaamme edelleen.”

Jatkossakin on hyvä huomioida, että jos viinien myyntiä vapautettaisiin ruokakauppaan, niin lopulta vapautuisivat myös väkevät juomat. Selvityksen mukaan suomalaisista vain 25 prosenttia haluaisi viinit ruokakauppoihin, jos se tarkoittaisi lopulta myös väkevien myyntiä ruokakaupoissa (Kantar TNS).

“Asiakkaat ovat arvostaneet palvelumme kaupan alan parhaaksi. Siitä kiitos niin asiakkaillemme kuin henkilöstöllemme. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja hoitaa tehtävämme esimerkillisen hyvin.”