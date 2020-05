Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Ei lukukausimaksuille - myös kansainvälisiä opiskelijoita koskevista maksuista on luovuttava!

Vesa Vihriälän johtama selvitysryhmä ehdottaa raportissaan lukukausimaksuja kaikille opiskelijoille. Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tyrmäävät ehdotuksen. Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat myös, että nykyisistä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskevista lukukausimaksuista luovutaan.

“Maksuton koulutus on tärkeä osa hyvinvointivaltiota ja se on ollut osaltaan tekemässä Suomesta sellaista yhteiskuntaa, missä kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Tätä menestystarinaa ei pidä romuttaa vaan on keskityttävä hyvinvointivaltion pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ehdotukset lukukausimaksuista on laitettava samantien ö-mappiin”, hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt linjaavat.

“Suomen väestö ikääntyy ja on selvää, että hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan osaajia kaikkialta maailmasta. Uusien lukukausimaksujen sijaan hallituksen pitäisi ryhtyä määrätietoisesti edistämään kansainvälistymistä ja poistaa nyt EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta lukukausimaksut. Korkeakouluministeri Hanna Kososen (kesk.) olisi korkea aika aloittaa tämän valmistelu”, hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt päättävät.



