HalpaHalli ja John Nurmisen Säätiö jatkavat yhteistyötä Itämeren hyväksi

Perheyhtiöissä tiedetään jatkuvuuden merkitys omistuksen siirtyessä sukupolvelta seuraavalle. John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Seuraavien sukupolvien huomioiminen onkin vahvasti läsnä Kokkolan Halpa-Halli Oy:n ja John Nurmisen Säätiön toista vuotta jatkuvassa yhteistyössä.

- Yhteistyö on toiminut oikein hyvin, ja olemme ilolla seuranneet John Nurmisen Säätiön hankkeiden etenemistä. Säätiön periaatteet sopivat HalpaHallin arvoihin, joten tältä pohjalta yhteistyötä on helppo jatkaa, sanoo Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen.

HalpaHallin tuki Itämeren suojelutyöhön kohdennetaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri-hankkeisiin. Säätiö on 15 vuodessa käynnistänyt lähes 40 Puhdas Itämeri-hanketta, joista 30 on saatu valmiiksi. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Itämeren ravinnekuormaa on saatu vähennettyä merkittävästi.

Pohjanlahti lähellä sydäntä

Pohjanmaalla HalpaHallin kotiseuduilla Itämeren lähivesi tarkoittaa Pohjanlahtea ja ennen kaikkea Merenkurkkua.

- HalpaHalli on vahvasti läsnä paikallisesti ihmisten arjessa, ja Itämeri on tärkeä osa alueemme luontoympäristöä. Vastuu ympäristöstä korostuu toiminnassamme monella muullakin tavalla. Investoimme vahvasti aurinkoenergiaan, ja esimerkiksi myymälöihin kertyvän pakkausmateriaalin kierrätys on ollut meille arkea jo vuosikaudet, Janne Ylinen toteaa.

John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt muistuttaa, että Itämeren suojelu on pitkäjänteisyyttä ja varoja vaativaa toimintaa.

- Säätiön ponnistusten ja yhteistyöhankkeiden ansiosta vuosittainen rehevöitymistä aiheuttava fosforikuormitus Suomenlahdella on pienentynyt peräti 75 prosenttia. Siksi olemme kovin kiitollisia Kokkolan Halpa-Hallin lahjoituksesta, joka auttaa meitä jatkamaan menestyksekkäitä suojeluhankkeita ja kehittämään uusia. On hienoa, että HalpaHalli haluaa olla mukana lähimeremme pelastamisessa, Annamari Arrakoski-Engardt iloitsee.

Kuva: Pohjanlahti on HalpaHallin kotiseudulla tärkeä osa luontoympäristöä. Kuva: Kokkolan HalpaHalli