HalpaHalli jatkaa myymäläuudistuksiaan - Lapuan myymälä nyt entistä ehompi

Lapuan myymälän miljöö noudattaa nyt HalpaHallin uusinta konseptia. Myymälän käytävien leventäminen sekä tuotteiden looginen ja ajankohtainen järjestys ja esillepano helpottavat asiakkaiden liikkumista myymälässä. Lisäksi hintaviestintä on entistä selkeämpää, ja asiakkaiden on helppo löytää parhaat tarjoukset.

Henkilöstö oli osaltaan muutostöissä vahvasti mukana. Myymälän sydän onkin vankan kokemuksen omaava, pitkään töissä ollut henkilökunta, joka aina mielellään auttaa asiakkaita.

- Muutostyöt kestivät muutaman viikon ja sujuivat hyvin, toteaa myymäläpäällikkö Tarja Huhtala. – Täällä on kuunneltu asiakkaiden toiveita. Myymälää on pidetty ahtaana, mutta nyt on leveät käytävät, joilla mahtuu jutustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia, eikä ole niin ahdas tunnelma!

- Toki on helpotus, että urakka ohi ennen juhannusviikkoa ja kesäksi, Tarja lisää. – Nyt, kun Lapualle tulee taas paljon kesälomalaisia, niin monet haluavat melkein ensimmäisenä tulla HalpaHalliin. Heidän mielestään täällä on aina jotain kivaa, ja HalpaHalli on jäänyt monelle voimakkaasti mieleen!

Lapuan HalpaHalli on palvellut asiakkaita jo vuodesta 1979. Tällöin kauppa sijaitsi joen toisella puolella, Töyryntiellä, nykyistä JKK-Liiveriä vastapäätä. Tuore-elintarvikkeita Lapualla on myyty vuodesta 1992, jolloin myymälä siirtyi nykyiselle paikalleen Lassilantielle. Myymälää laajennettiin vuonna 2002 lisäsiivellä, jolloin neliöitä saatiin yhteensä 2900. Vuoden 2017 aikana tehtiin kolmas laajennus, jolloin lisää tilaa tuli 1500 neliötä.



Myymäläala on kasvanut alun 400 neliöstä nykyiseen 3 400 neliöön ja jokainen neliö on tehokkaassa käytössä. Myymälästä löytyy monipuolinen tekstiiliosasto, kodin ja vapaa-ajanosasto, kemikalio-osasto, sekä elintarvikeosasto. Vakituisia myyjiä on 21, ja lisäksi myymälässä työskentelee tänä kesänä kymmenkunta kesätyöntekijää.

Uudistunutta Lapuan HalpaHallia juhlistetaan kahvitarjoilulla ja tarjouksilla perjantaina 16. kesäkuuta.