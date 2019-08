HalpaHalli juhlisti merkkivuottaan majakkalahjoituksella Kokkolan kaupungille

50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Kokkolan Halpa-Halli Oy on lahjoittanut Tankarin majakan pienoismallin Kokkolan kaupungille. Pienoismallin sijoituspaikka on Eskon saarilla Kokkolan keskustassa kaupungintalon kupeessa. Majakkalahjoituksen lisäksi yhtiö julkisti virallisena syntymäpäivänään 15. elokuuta kolmevuotisen rahalahjoituksen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle.

- Oman kotikaupungin viihtyisyys, elinvoima sekä ihmisten hyvinvointi ovat perusta hyvälle arjelle, ja myös Raamattu ohjaa meitä työskentelemään kotiseutumme parhaaksi. Tämä periaate toimii ohjenuorana yhteiskunnallisille toimijoille, kun vaikkapa kaupungit huolehtivat asukkaistaan sekä toimintaympäristöstä, johon kuuluvat muun muassa yritykset ja niiden työntekijät, Kokkolan Halpa-Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen totesi lahjoitustilaisuudessa.

- Majakkalahjoituksella haluamme kiittää Kokkolan kaupunkia vuosikymmeniä jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä. Kaupungilla on ollut perinteisesti vahva tahto vaalia ihmisten hyvää arkea, minkä lisäksi kaupunki kehittää pitkäjänteisesti yritysten toimintaedellytyksiä, h.än jatkoi Ylisen mukaan Kokkolan kaupunginjohtajat Esko Lankila, Antti Isotalus ja nyt Stina Mattila virkakuntineen sekä päättäjät ovat olennainen osa kokonaisuutta, joka on mahdollistanut HalpaHallin kasvun 1 500 ihmistä työllistäväksi perheyritykseksi.

Majakoilla on vahva symbolinen merkitys

- Vaikka majakoiden merkitys turvalaitteina on vähentynyt, niillä on edelleen vahva symbolinen arvo ja tehtävä. Allekirjoittaneelle majakalla on myös henkilökohtaista tunnearvoa, koska tunnen suurta rakkautta Tankarin saarta kohtaan monen muun kokkolalaisen tavoin, Ylinen totesi.

Majakanrakentaja Tomi Isopahkalan valmistaman majakan mittakaava on 1:10 ja sillä on korkeutta 3 metriä. Rungon materiaalina on sinkitty pelti, ja majakka on varustettu Fresnelin linssillä.

Tankarin majakkasaarella sijaitsevassa alkuperäisessä majakassa valo sytytettiin ensimmäisen kerran 15.10.1889. Pariisilaisen Henry Lepauten tehtaan valmistama valolaite oli aikansa tehokkaimpia.

Pienoismallin lisäksi lahjoitukseen sisältyi kokkolalaisen Elina Warstan maalaama akvarelli-originaali Tankarin majakasta. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila onnitteli juhlavuottaan viettävää HalpaHallia ja kiitti vuosien varrella tehdystä yhteistyöstä.

- Olemme ylpeitä siitä, että tällainen kauppaketju on saanut alkunsa Kokkolasta. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämiseksi yhdessä HalpaHallin ja muiden toimijoiden kanssa.

Stina Mattila korosti myös meren historiallista merkitystä Kokkolalle.

- Vuosisatoja meri ja merellisyys ovat olleet tärkeitä Kokkolan kaupungille. On hienoa, että saamme uuden merellisen elementin keskelle kaupunkia vanhan käytöstä poistuneen majakan tilalle muistuttamaan ihmisiä kaupungin merellisyydestä ja siihen liittyvästä historiasta.

"Lahjoitus yliopistokeskukselle on investointi alueen tulevaisuuteen"

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle osoittamallaan kolmevuotisella rahalahjoituksella Kokkolan Halpa-Halli Oy haluaa tukea Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa.

- Yliopistollisella koulutuksella ja tutkimuksella on äärimmäisen iso merkitys alueemme elinvoimalle. Sen vuoksi tämä lahjoitus on myös maakunnallinen tulevaisuusinvestointi, Janne Ylinen painotti lahjoitusta julkistaessaan.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko kiitti lämpimästi HalpaHallia lahjoituksesta.

- Kolmelle vuodelle kohdistuva lahjoitus on merkittävä ja pitkäjänteinen sijoitus alueen tulevaisuuteen. Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö käyttää varat yliopistokeskuksen tutkimustoiminnan tukemiseen. Erityisenä kohteena on yrittäjyyden ja yritysten kasvun eväitä tukeva tutkimus, Risikko kertoi.