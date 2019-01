HalpaHalli liiganousija KPV:n pääyhteistyökumppaniksi

HalpaHalli ja jalkapallon Veikkausliigaan noussut Kokkolan Pallo-Veikot ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä HalpaHallista tulee KPV:n pääyhteistyökumppani ensi kaudella. Yhteistyösopimus ajoittuu historiallisesti mielenkiintoiseen ajankohtaan, sillä HalpaHalli perustettiin 50 vuotta sitten 1969, eli samana vuonna, jolloin KPV voitti jalkapallon Suomen mestaruuden.

- HalpaHallissa tehtiin viime vuonna suuri brändiuudistus sekä hieman aikaisemmin verkkokaupan lanseeraus, joihin liittyen olemme miettineet sopivia tapoja hakea valtakunnallista näkyvyyttä. Kun samanaikaisesti painotamme myös yhteistyötä paikallisten tahojen kanssa, yhteistyösopimus KPV:n kanssa palvelee erinomaisesti meidän tavoitteitamme, kertoo Kokkolan HalpaHalli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen.

HalpaHalli on kuulunut jo pitkään KPV:n kumppanuusverkostoon, mutta liiganousu tarjosi edellytykset yhteistyön laajentamiseen.

- Olisimme voineet hakea laajaa näkyvyyttä esimerkiksi eri lajiliittojen kautta. Nyt kuitenkin päädyimme paikalliseen kumppaniin ja profiloimaan sekä HalpaHallia että KPV:a valtakunnallisesti Made by Kokkola-ajatuksella, Ylinen jatkaa.

Hänen mukaansa HalpaHalli tekee jatkossakin paikallista yhteistyötä urheiluseurojen kanssa eri paikkakunnilla. Kokkolassa yhtiö jatkaa maan suurimpiin jalkapalloturnauksiin kuuluvan Kokkola Cupin tukijana.

KPV:n pääomistaja Matti Laitinen korostaa nyt tehdyn sopimuksen merkittävyyttä.

- Olemme vasta liigataipaleen alussa, ja tässä vaiheessa meille on ensiarvoisen tärkeää saada yhteistyökumppaneiksi isoja toimijoita. Mikä hienointa, HalpaHalli on lisäksi kokkolalainen yritys. Kun kävimme neuvotteluita, lähdimme liikkeelle vastavuoroisuuden periaatteesta, eli sopimuksesta hyötyvät molemmat osapuolet, Laitinen toteaa.

Veikkausliigassakin joukkueiden kumppaniverkostosta löytyy yleisesti eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita. Laitisen mukaan KPV:n tavoitteena on päästä sopimukseen 3-4 suuruusluokaltaan merkittävän yhteistyötahon kanssa.

- Joukkueen tilanne on erittäin hyvä. Meillä on tässä vaiheessa 18 pelaajasopimusta, ja Suomen cup tarjoaa mahdollisuuden testata vielä muutamaa lisäpelaajaa. Puheluita on tullut runsaasti kotimaasta ja ulkomailta. Sekin on ollut mukava yllätys, miten paljon olemme saaneet valtakunnallisesti positiivista palautetta liiganoususta.

HalpaHalli 50 vuotta

HalpaHallin toimitusjohtaja Janne Ylinen sanoo KPV-sopimuksen julkistamisen olevan hyvä startti yhtiön 50-vuotisjuhlavuodelle.

- Ajoituksena tämä on kerrassaan hieno. Kun isäni, kauppaneuvos Esko Ylinen saapui 1969 Kokkolaan ja perusti kaupunkiin ensimmäinen HalpaHallin, tuhannet ihmiset hurrasivat samana vuonna mestaruuden voittaneen KPV:n kotipeleissä. Sama innostus imaisi isänkin mukaansa.

HalpaHallin juhlavuosi näkyy monin eri tavoin kevättalvesta alkaen.

- HalpaHalli on tarjonnut perheille hyvää arkea jo 50 vuotta. Tämä sama periaate näkyy vahvasti juhlavuodenkin sisällössä. Tulemme julkistamaan vuoden aikana sekä yhtiön historiaan, myymäläverkostoon että tuotteisiin liittyviä mielenkiintoisia uutisia, Janne Ylinen toteaa.