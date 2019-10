HalpaHalli otti käyttöön hiilineutraalit kiertokassit

Kokkolan Halpa-Halli Oy on yksityinen perheyhtiö Pohjanmaalta. Yhtiö on toiminut alueellaan vuodesta 1969 alkaen. Halpa-Hallin periaatteena on myydä laadukkaat tuotteensa jatkuvasti yleistä hintatasoa edullisemmin. Ketjulla on 36 myymälää. Kokkolan Halpa-Halli Oy työllistää noin 1500 henkilöä, joista lähes 300 työskentelee ketjun pääpaikalla Kokkolassa. Lisätietoa Halpa-Hallista löydät osoitteesta www.halpahalli.fi