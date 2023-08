HalpaHalli tuo myyntiin kestokassin, jonka myynnistä lahjoitetaan Itämeren suojeluun.

HalpaHalli ja John Nurmisen Säätiö jatkavat muutama vuosi sitten alkanutta yhteistyötään, joka tähtää Itämeren tilan parantamiseen. Nyt HalpaHalli tuo myyntiin kestokassin, jonka 2,25 euron myyntihinnasta lahjoitetaan 50 senttiä John Nurmisen Säätiölle Itämeren pelastustyön tukemiseksi.

Yhteistyöhankkeen myötä HalpaHalli tuo kestokassia myyntiin reilun 40 000 kappaleen erän. Kestokassi on valmistettu kierrätysmuovista. Siinä on sekä lyhyet että pitkät kantohihnat, mikä tekee siitä käytännöllisen ja monipuolisen niin kädessä kuin olalla kannettavaksi. HalpaHallin tavoitteena on vuoden aikana tukea John Nurmisen Säätiötä 21 000 eurolla.

Kokkolalainen graafinen suunnittelija Elina Warsta on toiminut kestokassin suunnittelijana. - Maisemakuvassa meri kuvataan osana elämäämme. Meri on tärkeä niin siinä asuville eläimille kuin kasveille sekä meille ihmisille. Meren hyvinvointi edesauttaa meidän kaikkien hyvinvointia. John Nurmisen Säätiö on panostanut maatalouden aiheuttaman ravinnekuorman vähentämiseen, siksi kuvassa on mukana peltomaisemaa. Suomalaisesta pellosta saamme leipää, jonka kotimaisuuteen HalpaHalli satsaa. Tuulivoimalat edustavat uusiutuvia energiamuotoja. Meren aaltojen muotokieli toistuu kuva-alueissa, kertoo Warsta.



Kestokassi tulee myyntiin HalpaHallin 35 kivijalkamyymälässä sekä verkkokaupassa loka-marraskuun vaihteessa. Kestokassin avulla kuluttajat voivat tehdä merkityksellisen eleen Itämeren pelastamisen puolesta yhdessä HalpaHallin ja John Nurmisen Säätiön kanssa, sillä toivon mukaan kassi kulkee mukana ostoksilla, eikä erillisiä muovikasseja tarvitse ostaa, sanoo HalpaHallin varatoimitusjohtaja Ari Isohella.



Yhteistyöllä tuetaan Itämeren pelastamista tuleville sukupolville

John Nurmisen Säätiö on tehnyt pitkäjänteistä ja konkreettista työtä Itämeren suojelun eteen. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiöllä on käynnissä noin kymmenen hanketta, joista uusin on keväällä 2023 aloitettu Itämeren avainlajin, meriajokkaan, istutushanke.

- Itämeren pelastustyö on yhteistyötä. Kiitos Kokkolan HalpaHallille tärkeästä tuesta ja yhteistyöstä. Ympäristöongelmien ratkaisemisen ohella viestimme yhdessä Itämerestä ja sen merkityksestä, jotta jokainen kiinnittäisi enemmän huomiota meren suojelemiseen arjessa, sanoo John Nurmisen Säätiön varainhankintajohtaja Erkki Salo.



Ympäristöarvot esillä niin perheyrityksessä kuin henkilökohtaisesti – Janne Ylisellä on lämmin suhde Itämereen

HalpaHallin toimitusjohtajalla Janne Ylisellä on lämmin suhde Itämereen. Veneily on Yliselle pitkäaikainen harrastus, ja kesäisin perheen kanssa aikaa kuluu paljon Tankarin majakkasaarella Perämerellä.

- John Nurmisen Säätiö tekee äärettömän arvokasta ja tuloksellista työtä Itämeren hyväksi. Yhteistyö säätiön kanssa on tuntunut luonnolliselta valinnalta, sillä HalpaHalli perheyhtiönä puolestaan tiedostaa erittäin hyvin vastuullisuuden ja ympäristöarvojen merkityksen, Ylinen toteaa.