HalpaHallille uusi myymälä Vaasan Klemettilään

Kokkolan Halpa-Halli Oy on yksityinen perheyhtiö Pohjanmaalta. Yhtiö on toiminut alueellaan vuodesta 1969 alkaen. HalpaHallin periaatteena on myydä laadukkaat tuotteensa jatkuvasti yleistä hintatasoa edullisemmin. Ketjulla on 36 myymälää sekä verkkokauppa. Kokkolan Halpa-Halli Oy työllistää noin 1500 henkilöä, joista lähes 300 työskentelee ketjun pääpaikalla Kokkolassa. Lisätietoa HalpaHallista löydät osoitteesta www.halpahalli.fi