HalpaHallilta 50 000 euron lahjoitus Pelastakaa Lapsille

Kokkolan Halpa-Halli Oy on lahjoittanut 50 000 euroa Pelastakaa Lapset ry:lle vähävaraisissa perheissä asuvien lasten koulunkäynnin ja harrastusten tukemiseen Suomessa.

Varat kertyivät HalpaHallin 50-vuotisjuhlavuoden kampanjasta, jonka yhtiö toteutti yhdessä Pelastakaa Lasten sekä Unileverin, Metsä-Tissuen ja Vartan kanssa.



HalpaHallin markkinointipäällikkö Juha Hakala iloitsee kampanjan tuloksesta. 50 000 euroon noussut loppusumma osoittaa kampanjan saaneen hyvän vastaanoton asiakkaiden keskuudessa.



- Ihmiset haluavat auttaa vähävaraisia lapsiperheitä ja tehdä sen myös päivittäisen kaupassakäynnin ohella. HalpaHallin ja yhteistyökumppaneina toimineiden tavarantoimittajien puolesta olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Pelastakaa Lapset on puolestaan luotettava taho, jonka kautta pystymme kohdentamaan varat juuri haluamallemme kohderyhmälle, Hakala sanoo.



HalpaHalli jatkaa vastaavanlaista yhteistyötä tavarantoimittajien ja Pelastakaa Lasten kanssa alkaneena vuonna.



- Asiakkaat äänestivät kukkarollaan ja näyttivät, että tässä muodossa toteutettu lähimmäisten auttaminen toimii, Juha Hakala toteaa.



Viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto Pelastakaa Lapsista on kiitollinen HalpaHallin päätöksestä tukea juhlavuotensa kunniaksi vähävaraisia lapsia.



- On vaikea keksiä merkityksellisempää tapaa viettää juhlavuottaan. HalpaHallin tekemän 50 000 euron lahjoituksen turvin jaamme oppimateriaalitukea niiden perheiden lapsille, joilla lukio- tai ammattikouluopiskelu ei ilman apuamme olisi mahdollista. Olemme nähneet lukemattomien nuorten koko loppuelämän muuttuvan tämän tuen ansiosta, Kuusisto kertoo.



- HalpaHalli on tuellaan myös mahdollistamassa harrastuksia niille lapsille, joilla perheen taloudellinen tilanne estää lasten harrastamista. HalpaHallin juhlavuodella on kauaskantoiset vaikutukset näiden lasten elämässä, Sanna Kuusisto sanoo.