HalpaHallin Kalajoen myymälä avaa remontin jälkeen uudistuneena

Myymäläpäällikkö Janne Halmetoja on tyytyväinen muutokseen. - Suurin muutos asiakkaillemme näkyy parantuneena tuoteryhmittelynä, kertoo Halmetoja. – Arvostan myös erityisesti myymälän väljyyttä ja leveämpien käytävien varrelle saatuja tuotteiden esillepanoja. Sieltä on nyt helppo löytää ajankohtaisia tuotteita. Joitakin hyllyjä on myös lyhennetty, mikä antaa tilaa ja mahdollistaa näkymän pidemmälle, kun pitkiä ja korkeita hyllyjä ei enää ole. Uudet opasteet ovat myös helposti havaittavissa, mikä helpottaa tuoteryhmien löytämistä, lisää iloinen Halmetoja.

Uudessa ilmeessä kodintekstiilit ovat heti sisäänkäynnin läheisyydessä, ja asiakas voi helposti havaita uutuudet ja kausituotteet. Aiemmin ne olivat syvemmällä myymälässä ja vaikeasti löydettävissä. Eläintarvikeosasto ja juomaosasto ovat myös saaneet uuden ilmeen. Isommat eläinruokasäkit ovat nyt samassa paikassa. Myös koko juomavalikoima on nyt samassa paikassa, ja juomat hyllyjen sijaan helpommin saatavilla. Lastenhoitoon liittyvät tuotteet ovat nyt vastaavasti samalla alueella, mikä tekee niiden löytämisestä helpompaa, oli kyse sitten vaipoista, ruoista tai muista tarvikkeista. Leipäosasto on saanut myös uuden ilmeen uusien hyllyjen ansiosta, mikä helpottaa asiakkaita löytämään haluamansa leivät omalta hyllypaikaltaan. Pukeutumisen osastolle järjesteltiin jo keväällä selkeämpi ja paremmin hahmotettava kokonaisuus.

Myymäläpäälliköllä on hyvät tunnelmat avajaispäivän alla. - Tämä remontti oli hyvin suunniteltu ja toteutettu, ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Henkilöstömme on ottanut muutoksen erittäin positiivisesti vastaan ja ovat innostuneet uudesta ilmeestä! Myyjien on helpompi työskennelläkin leveämmillä käytävillä, myymäläpäällikkö hymyilee. – Myös asiakkailta on saatu paljon kannustavaa palautetta remontin aikana ja sen jälkeen. He ovat kokeneet myymälän nyt avarampana ja raikkaampana, ja ostosten tekeminen on huomattavasti helpottunut. Monet ovat huomanneet muutoksen heti saapuessaan myymälään ja olleet positiivisesti yllättyneitä. He näkevät nyt yhdellä silmäyksellä paljon enemmän.

Kalajoen myymälä on rakennettu vuonna 2018, ja neliöitä siellä on 5800. Myymälässä työskentelee myymäläpäällikön lisäksi 24 kaupan alan ammattilaista.

Kalajoen myymälässä tarjotaan uudistuneen myymälän kunniaksi perjantaina 8.9. pullakahvit. Lisäksi arvotaan lahjakortteja.