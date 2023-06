HalpaHallin Kannuksen myymälän energiaremontti valmis

Avomalliset kylmäaltaat on nyt vaihdettu moderneihin, ovellisiin ratkaisuihin. Samalla vanha maitohuone on poistettu käytöstä ja tilalle on asennettu edestä täytettävä maitokaluste, joka parantaa energiatehokkuutta ja tehostaa tilankäyttöä.

Myös myymälän valaistus on kokonaan uusittu. Vanhat loisteputket on korvattu energiatehokkailla LED-valaisimilla, jotka kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä. Lisäksi valaistusjärjestelmä hyödyntää älykkäitä ohjausratkaisuja, jolloin kulutusta voidaan hallitusti pienentää esimerkiksi energiapulatilanteissa himmentämällä valaistusta. Uusi valaistusratkaisu tuo myymälään raikkaan ja kirkkaan tunnelman samalla, kun sähkönkulutus on merkittävästi alentunut.

Remontti toteutettiin ilman myymälän sulkemista asiakkailta. - Vanhoja kylmätiskejä vietiin pikkuhiljaa pois, kun samalla uusia tuotiin sisään. Tuotteet olivat remontin aikana väliaikaistiloissa myynnissä, ja seilasivat altaissa vähän siellä sun täällä! Asiakkailta on kuitenkin tullut remontin jälkeen valtavasti kiitosta siitä, kuinka hyvin tuotteet ovat nyt esillä korkeissa kylmäkaapeissa entisten matalien sijaan. Käytävätkin ovat nyt tilavampia, kertoo myymäläpäällikkö Tiina Häggman.

HalpaHallin Kannuksen myymälä on rakennettu vuonna 1991 ja siihen toteutettu laajennus vuonna 2005. Myymälän pinta-ala on 2800 neliötä.