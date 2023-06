HalpaHallin Muhoksen myymälä avaa entistä ehompana

Toukokuussa remontissa ollut Muhoksen myymälä on saanut uusimman HalpaHalli-konseptin mukaisen ilmeen. Käytävien leventäminen ja tuotteiden looginen järjestys helpottavat asiakkaiden liikkumista myymälässä. Lisäksi hintaviestintä on entistä selkeämpää. Tuotevalikoimaa on päivitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita niin arjessa kuin sesongissakin.

- Myymälään tuli nyt selkeät, avarat ja ohjaavat käytävät. Se nopeuttaa ja sujuvoittaa asiointia. Keittiökin näkyy osastolta paremmin, kun seinää oikaistiin, myymäläpäällikkö Hennariikka Hinttala kertoo. – Itse iloitsen eniten siitä, miten kausitavaroita saa nyt kivasti esille. Esimerkiksi kesäkalusteilla ja pyörillä on paljon isompi esittelyalue, eikä oheistavaroita tarvitse etsiä kaukaa, vaan ne ovat siinä samalla alueella. - Asiakkailta olemme saaneet kiitosta myymälän avaruudesta. On tosi hyvä tunnelma avata uudistunut myymälä!

Muhoksen myymälä on rakennettu vuonna 2013. Pinta-alaa myymälässä on noin 4500 neliötä. Asiakkaita palvelee tänä kesänä noin neljänkymmenen työntekijän joukko.

Avajaisten kunniaksi myymälässä tarjotaan munkkikahvit ja arvotaan ostoskierroksia.