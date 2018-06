Halu auttaa pienyrittäjiä taloudenhallinnassa synnytti yhteistyösopimuksen Intrumin ja Epic Invoicing Oy:n välille

Luotonhallinnan markkinajohtaja Intrum ja taloudenhallinnan pilvipalveluja nettlilasku.fi -palvelualustalla tarjoava Epic Invoicing Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa pienyrittäjien taloudenhallintaa ja nopeuttaa yritysten rahan kiertoa.

Yhteistyö tuo markkinoille erittäin helppokäyttöisen digitaalisen palvelualustan nettilasku.fi:n, jonka avulla yrittäjä saa käyttöönsä kokonaisvaltaiset taloudenhallinnan, laskutuksen, muistutuksen, perinnän ja rahoituksen palvelut yhden sovelluksen avulla. Palvelussa yhdistyvät molempien yritysten syvä taloudenhallinnan, laskutuksen ja luotonhallinnan asiantuntemus, teknologinen innovatiivisuus sekä erinomaisen miellyttävä käyttökokemus.

Uudesta palvelusta hyötyvät erityisesti pk-sektorin yrittäjät, joilla on tarve tehostaa yrityksensä taloudenhallintaa ja kassavirtaa, sekä saada tarvittaessa lyhytaikaista rahoitusta. Yhteistyömallin avulla yrittäjällä on käytössään kaikki tarvittava tieto kirjanpitoon, laskutukseen, palkanmaksuun, rahoitukseen ja saatavien hallintaan liittyen, sekä laskujen muistutus- ja perintäprosessit automaattisesti aktivoituna silloin, kun niiden käytölle ilmenee tarvetta.

Yhteistyön liikkeellepanevana voimana on ollut Intrumin ja nettilasku.fi:n tavoite tuottaa markkinoiden paras asiakaskokemus taloudenhallinnan, laskutuksen ja perinnän saralla, sekä aito halu tukea yrittäjien arkea talouden hallinnassa. Nykyteknologian avulla tiedot ovat ketterästi kaikkien niitä tarvitsevien osapuolten käytössä luotettavasti ja turvallisesti, mikä säästää yrittäjän aikaa ja resursseja.



Nettilasku.fi:n asiakkaille täyden palvelun taloudenhallinnan, rahoituksen ja luotonhallinnan palvelut ketterästi verkosta.

- Haluamme tukea asiakkaitamme kokonaisvaltaisilla taloudenhallinnan ja laskutuksen järjestelmillä ilman hankalaa ja raskasta käyttöönottoa. Olemme havainneet, että useimmilla pienyrittäjillä ei ole aikaa, rahaa tai halua panostaa raskaisiin järjestelmähankkeisiin. Siksi olemme suunnitelleet palvelun, joka kattaa kaiken tarvittavan, ja jonka käyttöönotto on helppoa, nopeaa ja tehokasta, painottaa nettilasku.fi:n toimitusjohtaja Timo Koistinen.

- Näimme, että markkinoilla oli tarve parantaa pienyrittäjien taloudenhallintaa, ja lähdimme aktiivisesti etsimään sellaista taloudenhallinnan ja laskutusohjelmien kumppania, jolla on syvää osaamista, ja jonka käyttöliittymä vastaa odotuksiamme ylivertaisesta asiakaskokemuksesta. Nettilasku.fi oli siten luonnollinen ja helppo valinta kumppaniksemme. Tulemme panostamaan voimakkaasti yhteistyömme kasvuun, toteaa Intrumin kehitysjohtaja Antti Eskola.

Intrum jatkaa panostamistaan taloudenhallinnan ja laskutusohjelmayritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. ”Tavoitteenamme on rakentaa yhteistyökumppaniemme kanssa taloudenhallinnan, rahoituksen ja luotonhallinnan ekosysteemi, joka hyödyttää kaikkia yrittäjiä ja heidän asiakkaitaan. Terveen talouden suunnannäyttäjänä haemme aktiivisesti ympärillemme kumppaneita, joiden avulla asiakkaamme saavat jatkossa entistä helpommin kaikki kassavirtaa nopeuttavat palvelut yhden luukun periaatteella. Uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen on ratkaisevassa asemassa asiakaskokemuksen rakentamisessa”, jatkaa Antti Eskola.

Lisätietoja antavat:

Antti Eskola, kehitysjohtaja, Intrum Oy

Puh: +358 50 304 7748, sähköposti: antti.eskola@intrum.com

Timo Koistinen, toimitusjohtaja, Nettilasku.fi, Epic Invoicing Oy

Puh: +358 44 044 4020



Intrum on luotonhallintapalveluiden markkinajohtaja, joka parantaa laajan palveluvalikoimansa avulla asiakkaidensa rahankiertoa ja pitkän aikavälin kannattavuutta. Intrum-konsernin palveluksessa on yhteensä 8 000 terveen talouden asiaa ajavaa työntekijää. www.intrum.fi



Epic Invoicing Oy on nuori ja nopeasti kasvava, täysin suomalainen ohjelmistoyritys, joka tuottaa ja kehittää helppokäyttöistä laskutus- ja taloushallinto-ohjelmistoa, Nettilasku.fi-palvelua. Nettilasku.fi -palvelu on suunniteltu ottaen huomioon pienten yritysten erityistarpeet. Palvelu on helppo ottaa käyttöön suoraan netissä 24/7. Laskun tekeminen ei vaadi koulutuksia ja tuotteemme sopivat jokaisen pienyrittäjän budjettiin. Epic Invoicing Oy kehittää tuotetta jatkuvasti entistäkin monipuolisemmaksi ja samalla helppokäyttöisemmäksi, käyttäjiä kuunnellen. Tiimimme koostuu taloushallinnon, markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen ammattilaisista.