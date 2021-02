Haluaisitko toimia tukiperheenä?

Tukiperheeksi? -kurssi järjestetään 15.3.2021 alkaen yhteistyössä Vaasan kansalaisopisto Alman ja Vaasan kaupungin perhehoidon kanssa. Jos sinulla on aikaa, tilaa ja halua olla lasten tukena, niin ilmoittaudu nyt kurssille mukaan!

Tukiperheet ovat tärkeässä roolissa lapsiperheiden auttamisessa. Lapseton pariskunta, lapsiperhe, eläkeläinen tai yksinasuva täysi-ikäinen henkilö voi toimia tukiperheenä. Kurssilla tarjotaan tietoa tukiperhe-toiminnasta. Kurssille osallistuminen ei kuitenkaan sido sinua ryhtymään tukiperheeksi.

– Tukiperheitä tarvitsevia on paljon myös Vaasan seudulla, ja siksi koemme tärkeäksi kertoa tukiperhe-toiminnasta ja tarjota siitä tietoa kaikille kiinnostuneille. Halutessaan kurssin käyneet voivat toimia meidän asiakkaille tukiperheenä, kertoo perhehoidon johtaja Jouni Riitijoki.

Kurssin opettajina toimivat perhehoidon työntekijät

Kurssi-illat ovat ma 15.03.2021 klo 17.30 – 20.00 ja ma 22.03.2021 klo 17.30 – 20.00. Lähiopetuksena järjestettävä kurssi pidetään Raastuvankadulla opiston tiloissa, tarvittaessa etäopetuksena. Ilmoittautuneille tiedotetaan käytännön asioista lähempänä kurssin alkua.

– Jos kurssi järjestetään paikan päällä, osallistujien määrä rajoitetaan 10 henkilöön. Jos taas kurssi pidetään etänä, niin sitten kaikki halukkaat pääsevät mukaan, kertoo Riitijoki.

Vaikka kurssi järjestetäänkin Alman kurssina, niin lisätietoja saa parhaiten perhehoidon työntekijöiltä.

– Meihin kannattaa rohkeasti olla yhteydessä ja meiltä voi kysyä mitä vaan tukiperheenä toimimiseen liittyen, kannustaa Riitijoki.

”Tukiperhe on tavallinen perhe, joka tekee tavallisia asioita”

Sofia Böckelman, joka on toiminut miehensä Henrikin kanssa tukiperheenä useammalle lapselle, kertoo omasta kokemuksestaan: ”Tukiperhe on tavallinen perhe, joka tekee tavallisia asioita, mutta perheenjäsenillä on sydämessä ja fyysisestikin tilaa yhdelle tai useammalle lapselle. Aloimme toimia tukiperheenä, kun omat lapset olivat melkein aikuisia. Koimme tuolloin, että meillä on tilaa ja jaksamista ottaa perheeseemme tukilapsia. On mielenkiintoista huomata, millaisia asioita lapsi tarvitsee. Joillekin se tarkoittaa omaa rauhaa ja joillekin uusia, kivoja kokemuksia.”

Ilmoittautuminen on jo alkanut. Ilmoittaudu heti mukaan! https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=15153