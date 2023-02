Haluatko kahvilayrittäjäksi kehittyvään Onkilahden puistoon?

Onkilahden puisto on jo nyt yksi Suomen suosituimmista puistoalueista. Sitä halutaan kehittää mahdollisimman monipuolisena ja erilaisia aktiviteetteja sisältävänä vapaa-ajanviettopaikkana. Alueelta löytyy jo kävelyreittejä, leikkipuisto- ja kuntoiluvälineitä, koirapuisto ja lentopallokenttä. Viime vuonna puistoon avattiin Vaasan ensimmäinen virallinen skeittiparkki sekä ulkokuntosali.

Puisto on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Esimerkiksi tänä vuonna valmistuu alueen läpäisevä kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä, joka yhdistää pohjoiset kaupunginosat Vaasan keskustaan.

– Kesällä aloitamme rakentamaan paljon toivottua liikennepuistoa, jonka vieressä uusi kahvilarakennus sijaitsee. Talvisin liikennepuisto muokkautuu valaistuksi luisteluradaksi, joka on tarkoitus ottaa käyttöön jo ensi talvena, viheraluehortonomi Leila Roininen kertoo.

Aivan Onkilahden viereen, Vöyrinkaupungin konepaja-alueelle, on tulevina vuosina rakentumassa uusi iso kaupunginosa.

– Suunnitteilla on myös muita uusia aktiviteetteja, kuten Pumptrack ja metsään tuleva seikkailurata. Nämä suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin, Roininen kertoo.

Kahvilayrittäjää ei jätetä yksin

Kahvilarakennuksen pinta-ala on 107,5 m²ja sen yhteyteen on rakennettu iso terassialue. Kahvilan rakentamisessa uusiokäytettiin sairaalan käytössä olleita tilamoduuleja, jotka pinnoitettiin puumateriaalilla. Kahvilan ulkoasu on sovitettu Onkilahden puiston vihreään miljööseen ja sen seiniä tulee jatkossa koristamaan vihreät köynnöskasvit.

– Kahvilassa voi toteuttaa myös muuta pienimuotoista toimintaa. Siellä voisi järjestää esimerkiksi taidenäyttelyitä tai pitää pientä myymälää. Vaasan kaupungille on tärkeää, että kahvilakonsepti palvelee kyseistä paikkaa ja puiston eri käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin, Roininen kuvailee.

Myös kiertotalouden huomioiminen ja ekologiset ratkaisut vaikuttavat kahvilayrittäjän valintaan.

– Esimerkiksi kierrätysmateriaalien käyttämisellä kalustuksessa ja sisustuksessa on merkitystä tarjouksia vertailtaessa, Roininen kertoo.

Kaupunki osallistuu riskienjakoon liiketoiminnan käynnistämisessä sitomalla kahvilan vuokran liikevaihtoon. Vuokrataso on joko 5 tai 10 prosenttia liikevaihdosta riippuen siitä sisustaako yrittäjä kahvilan itse vai toteuttaako sen kaupunki. Jos yrittäjä hankkii esimerkiksi työtasot ja muut kiintokalusteet, on vuokrakin pienempi.

– Kahvilayrittäjää ei jätetä yksin, vaan tavoitteena on kehittää toimintaa tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Yrittäjän tai yrityksen lisäksi kahvilanpitäjä voi olla myös kolmannen sektorin toimija, Roininen vinkkaa.

Tarjousten jättämisen määräaika on 14.3.2023. Lisätietoa ja tarjouspyyntöasiakirjat löydät kaupungin internet-sivuilta Julkiset hankinnat ja avoimet tarjouspyynnöt

Kuvia kahvilarakennuksesta

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.vaasa.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta. Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.vaasa.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta. Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.vaasa.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta. Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.vaasa.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta. Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.vaasa.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta. Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.vaasa.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.