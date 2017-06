Hämäläisten yritysten ennakointitutka vaatii virittämistä

28.6.2017 15:09 | Hämeen kauppakamari

Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksille suunnatun kyselyn mukaan yritysten ennakointitoiminnan suurimmat kompastuskivet ovat menetelmien puutteellinen hallinta ja tulevaisuustiedon kapea-alainen hyödyntäminen. Kyselyssä selvitettiin yritysten ennakointiosaamisen nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Kyselyn tulosten mukaan yritykset ennakoivat tulevaa seuraamalla megatrendien, trendien ja muutossignaalien vaikutuksia liiketoimintaan. Muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia seurataan kuitenkin melko suppeasti; pääosin omalta tai asiakkaiden toimialalta. Tulevaisuustietoa hyödyntää eniten ylin johto.

Liiketoiminnan kehittämisessä korostuu omaa toimialaa, asiakkaita ja markkinoita koskeva tulevaisuustieto. Sen sijaan kiinnostus ympäristön tilaan, tilastoihin ja rinnakkaisiin toimialoihin liittyvään tulevaisuustietoon on yllättävän vähäistä.

Tulevaisuustiedon tietolähteistä ylivoimaisesti parhaana pidetään asiakkaita. Suuri merkitys on myös kollegoilla, liiketuttavilla ja kilpailijoilla. Konsultit ja ostettu tulevaisuustieto eivät kiinnosta yrityksiä. Myös työpajojen ja lyhyiden infotilaisuuksien sekä yliopistojen ja korkeakoulujen merkitys nähtiin melko vähäisenä.

Vain isot yritykset laativat strategiasuunnitelman vuosittain ja käyttävät tulevaisuustietoa systemaattisesti. Mitä pienempi yritys sitä harvemmin strategia laaditaan.

Ennakointityöpajat vastaavat kehittämistarpeisiin

Kyselyn kautta esiin nousseet kehittämistarpeet olivat lähtökohtana vuoden 2017 aikana järjestettävien kuuden NÄKY-ennakointityöpajan suunnittelussa.

Työpajakokonaisuudella pyritään vahvistamaan yritysten ennakointiosaamista. Yritykset saavat käyttöönsä uusia työkaluja ja menetelmiä, joilla tulevaisuustietoa voidaan hyödyntää mm. tuotteistamisen ja kaupallistamisen prosesseissa sekä omien toimintamallien uudistamisessa.

Koti-In Oy:n omistaja Jesse Kakkola on ollut mukana kaikissa kevään aikana järjestetyissä NÄKY-ennakointityöpajoissa. Hänen mielestään pajoista on ollut hyötyä erityisesti tulevaisuuteen suuntaavan ajattelutavan omaksumisessa. Kakkola on lanseeraamassa uutta Lightbox.fi -valaisinverkkokauppaa, jonka tavoitteena on kasvaa pohjoismaiden suurimmaksi ja elämyksellisimmäksi alallaan.

– Työpajat ovat palvelleet minua erityisesti verkkokaupan muuttuvan bisneksen hahmottamisessa. Yritän ajatella mitä tapahtuu 15 vuoden päästä ja miten asiakas silloin ajattelee ostaessaan tuotteita tai palveluita.

Jesse Kakkola seuraa aktiivisesti maailman tapahtumia ja haluaa kulkea kehityksen kärkijoukoissa.

– Työpajojen ansiosta tulevaisuusajattelusta on vähitellen muodostumassa sisäistetty, automaattinen ajattelutapa. Seuraan trendejä ja heikkoja signaaleja ja yritän olla koko ajan valppaana. Haluan, että firmani on hengissä myös kolmen vuoden kuluttua.

Mikäli tulevaisuus kiinnostaa, on yrityksillä mahdollisuus osallistua syyskuussa järjestettäviin NÄKY-työpajoihin. Tulossa ovat muun muassa tuotekehityksen ja tuotteistamisen sekä digiviestinnän työpajat. Lisätiedot Hämeen kauppakamarin sivuilta.

Kysely tehtiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä osana Hämeen NÄKY -hanketta ja siihen vastasi 128 yritystä.

Hämeen NÄKY – pk-yritysten ennakointiosaaminen -hanke (1.10.16–31.12.17) toteutetaan Hämeen kauppakamarin, Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitosten yhteisprojektina. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää uudenlaista toimintakonseptia, jolla juurrutetaan tulevaisuuden trendejä ja muutossignaaleja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.