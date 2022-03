Hämäläisyritykset lopettaneet viennin Venäjälle

Kauppakamarien asiakirjatilastot kertovat, että yritykset ovat reagoineet Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan ripeästi ja vienti Venäjälle on vähentynyt dramaattisesti. ”Sodan alettua alkuperätodistusten määrä on pudonnut alueellamme jopa 77 prosenttia, kun koko Suomessa osuus on keskimäärin 50 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021. Pakotteiden vaikutukset näkyvät merkittävästi alueemme yrityksissä, kun aiemmin vientitoimituksia Venäjälle on ollut päivittäin”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen ​​​​​​​(Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy)

Ajalla 24.2.–6.3.2022 suomalaiset kauppakamarit myönsivät Venäjälle 140 alkuperätodistusta, kun vastaavana aikana vuonna 2021 alkuperätodistuksia myönnettiin 283 kappaletta. ”Nyt myöntämiemme alkuperätodistusten määrä Venäjälle oli 11 kappaletta ajalla 24.2.-6.3.2022, kun viime vuonna vastaavana aikana myönsimme todistuksia 48 kappaletta. Alkuperätodistusten määrissä näkyvät lisäksi logistiset ongelmat, jotka heijastuvat myös Kiinan vientiin”, Eerikäinen toteaa. ”Suomalaiset yritykset ovat reagoineet nopeasti epävakaaseen tilanteeseen ja kauppaa Venäjälle ei tehdä. Yritykset ovat pienentäneet Venäjä-riskiään liiketoimintaympäristön heikentyessä jo aiemmin, mutta kauppa Venäjälle on käynyt pakotteiden myötä nyt vaikeaksi, ellei lähes mahdottomaksi”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.



Venäjälle meni vuonna 2021 kaikista Suomen kauppakamarien myöntämistä alkuperätodistuksista 14,5 prosenttia. Hämeen kauppakamarin alueella vastaava osuus oli noin 30 prosenttia. Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus (Certificate of Origin) osoittaa ensisijaisesti tavaran alkuperän, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus tai kaupallisten määräysten mukaisesti. ”Venäjän kaupan romahtaessa on syytä muistaa, että maailmalla riittää suomalaisille yrityksille markkinamahdollisuuksia myös huomattavan paljon helpommissa liiketoimintaympäristöissä”, Toivakka sanoo.

