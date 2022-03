Hämeen ELY-keskus on lausunut Kusiaismäen kallioalueen kiviainestenottohankkeen ympäristövaikutuksista

Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Janakkalan kunnan Kusiaismäen kallioalueen kiviainestenottohankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Samalla hankkeen YVA-menettely on päättynyt. Arviointiselostuksesta jätettiin seitsemän lausuntoa, 23 mielipidettä ja yksi adressi.

ELY-keskus katsoo, että Kusiaismäen kiviaineksen otto- ja murskaushankkeen todennäköisesti merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pohjavesiin, meluun ja tärinään sekä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia myös yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, pintavesiin sekä maisemaan ja ilmanlaatuun (pöly) paikallisesti. Monet edellä mainituista vaikutuksista vaikuttavat merkittävästi myös ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hankealueen lähellä sijaitsevien olemassa olevien toimintojen yhteisvaikutukset etenkin melun ja liikenteen osalta, hankkeen pitkäkestoisuus ja alueen pysyvä muutos korostavat ympäristövaikutusten merkittävyyttä.

ELY-keskus katsoo, että tehtyjen arviointien perusteella kiviainestenottohankkeen toteuttamiskelpoisuudesta ei saada täyttä varmuutta. ELY-keskuksen asiantuntija-arvioinnin perusteella ei voida suoraan varmistua siitä, täyttääkö hanke sellaisenaan luvanmyöntämisen edellytykset pohjavesi-, melu- ja liikenneturvallisuusvaikutusten osalta. Jatkosuunnittelussa onkin selvitettävä tarkemmin mm. hankkeen pohjavesi- ja meluvaikutuksia sekä suunniteltava tarkemmin tarvittavia liikenneturvallisuuden parantamistoimia. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee myös kiinnittää huomiota haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinojen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja käyttöönottoon merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi.

Hankkeen mukainen kiviainestenotto edellyttää maa-aineslupaa ja kiviaineksen murskaus ympäristölupaa. Lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Mikäli louhintaa tehdään pohjavesipinnan alapuolella, toiminta edellyttää myös vesilain mukaista lupaa. Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee vesilain mukaisten hankkeiden lupahakemukset.

Kusiaismäen kiviainestenottohankkeen toteutusvaihtoehdot

Kusiaismäelle sijoittuva hankealue on kooltaan noin 14 ha. Alue on tällä hetkellä metsätalouskäytössä. Hankealueen lounaispuolella on jätteenkäsittelyyn liittyviä toimintoja.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa VE0 alueen maankäyttöön ei tule muutoksia. Alueella ei tehdä kiviaineksen ottoa.

Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen otto- ja murskaushanke toteutetaan. Louhinta aloitetaan Kusiaismäentien itäpuolella noin tasolla +135 m. Aluksi louhitaan lounaaseen ja länteen päin, jonne louhinta etenee ensin pohjatasona +125 m. Louhinta jatkuu portaittain pohjatasoina +125 m ja +115 m. Myöhemmin louhinta laajenee myös itään päin sekä syvenee koko louhoksen alueella tasolle +115 m. Kalliota louhitaan kaikkiaan yhteensä noin 2,6 milj. m3ktr, jonka lisäksi alueelta poistetaan pinta- ja kaivumaita noin 70 000 m3ktr. Louhittavan kiviaineksen määrä vuosittain on 200 000 m3ktr. Louhinnan ajaksi arvioidaan 13 vuotta.