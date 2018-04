HÄMEEN KAUPPAKAMARI: Hämeestä 26 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui huhtikuussa 256 henkilöä, joista 238 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 26 henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Tutkinnon suoritti hyväksytysti Lahdesta 13, Hämeenlinnasta yhdeksän, Forssasta kaksi sekä Hartolasta ja Hollolasta yksi henkilö.

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Toimitusjohtaja Timo Ahokanto, Lahden Aluetaksi Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Outi Bottas, Hämeenlinnan Asunnot Oy, Hämeenlinna

Liiketoimintakehittäjä Jari Eskola, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Palvelupäällikkö Arto Hiltunen, Tilipalvelu Rantalainen Oy, Hämeenlinna

Liiketoimintakehittäjä Pasi Kangas, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Jari Kantelus, Tmi Jari Kantelus, Forssa

Sales Director Markku Koponen, Nocart Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Anne Kuisma, Järvi-Hämeen Osuuspankki, Hartola

Toimitusjohtaja Jarmo Kytö, Lahden LVI-Expertti Oy, Lahti

Asiakkuuspäällikkö Jukka Laamanen, Tilipalvelu Rantalainen Oy, Hämeenlinna

Toimistopäällikkö Leena Malkavaara, Lahden Talot Oy, Lahti

Yliopettaja Asta Mattila, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Hämeenlinna

Lahden konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä, Lahden kaupunki, Lahti

Hallituksen jäsen Markus Nissilä, Hämeenlinnan Asunnot Oy, Hämeenlinna

Palvelupäällikkö Satu Nurmi, ProAgria Etelä-Suomi ry, Forssa

Toimitusjohtaja Marianne Nurminen, TK-Työkalutiimi Oy, Hollola

Kaupunginvaltuuston jäsen Piia Olkinuora, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna

Key Account Manager Kari Paajanen, Finnester Coatings Oy, Lahti

Kiinteistöpäällikkö Jesse Reponen, Paavolakiinteistöt Oy, Lahti

Tiedottaja Mirkka Ruohonen, Lahden kaupunki, Lahti

Toimitusjohtaja Seppo Saarinen, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, Hämeenlinna

Järjestöjohtaja Mailis Salmi, Vanhustyön keskusliitto, Hämeenlinna

Liiketoimintakehittäjä Johanna Veikkolainen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Asianajaja, varatuomari Miina Vuorela, Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy, Hämeenlinna

Kaksi tutkinnon suorittanutta ei halunnut nimeään julkisuuteen.





HHJ-tutkinnon suorittanut Nocart Oy:n Sales Director Markku Koponen suosittelee tutkintoa kaikille PK-sektorilla toimiville toimitusjohtajille ja vähintäänkin hallituksen puheenjohtajille. ”Itselleni avautui hyvin käytännönläheisesti ja entistä paremmin osakeyhtiölaki sekä hallituksen vastuut ja velvollisuudet”, kertoo Koponen. ”Samalla sain tietoa, miten ja millä työkaluilla voi kehittää hyvää hallitustyöskentelyä”, Koponen jatkaa.

”Verkostoitumisen merkitystä ei voi väheksyä koulutuksen osana ja tästä koin saavani paljon ns. hiljaista tietoa”, sanoo Koponen.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 3488. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Hämeen kauppakamari järjestää seuraavan HHJ-kurssin 8.5.2018 alkaen Hämeenlinnassa.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 17.10.2018.