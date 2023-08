Hämeen kauppakamarin Hämeenlinnan toimisto muuttaa

Naisten osuus kasvaa hämäläisten pk-yritysten hallituksissa 24.8.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Hämeessä naisten osuus pk-yritysten hallitusjäsenistä on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana, selviää kauppakamarien toukokuussa tekemästä PK-hallitusbarometrikyselystä. ”On ilahduttavaa, että naisten osuus alueemme pk-yritysten hallitusjäsenistä on kasvanut neljässä vuodessa lähes 12 prosentilla ja Hämeessä naisten osuus hallitusjäsenistä on nousut valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.