Hämeen linnan, Olavinlinnan, Suomen merimuseon ja Hvitträskin joulu: Tuomaan markkinoita, joulumyyjäisiä ja rakastettu Tove Jansson

Hvitträskin joulumarkkinat kestävät koko viikonlopun, myös museo avoinna

Hvitträskin perinteiset joulumarkkinat pidetään monen vuoden tauon jälkeen 3.–4.12. klo 11–17. Myynnissä on muun muassa joulukoristeita, lahjatavaroita ja taidokkaita käsitöitä. Paikalla on noin 30 kauppiasta, ja löytöjä voi tehdä niin Hvitträskin pihalla kuin sisällä ateljeessakin. Joulumarkkinoille on vapaa pääsy.

Myös Hvitträskin museo on avoinna joulumarkkinoiden aikaan. Opastuksella klo 12.30 kerrotaan kiehtovia tarinoita ateljeekodin historiasta, asukkaista ja arkkitehtuurista. Opastus kestää noin 45–60 min ja sisältyy museon pääsylipun hintaan. Museoon sisään pääsylipulla/Museokortilla.

Joulumarkkinoita lukuun ottamatta Hvitträskin museo on suljettuna talvikauden ja aukeaa yleisölle jälleen toukokuussa 2023.

Suomen merimuseon teemana iki-ihanat Tove Jansson, saaristo ja meri

Kun Meri ja Vellamo viettävät nimipäiviään, järjestää Suomen merimuseo juhlaohjelmaa. Teemana ovat Tove Jansson, saaristo ja meri. Lauantaina 3. joulukuuta klo 13.30–13.45 päästään vartissa pintaa syvemmälle, kun Merikeskus Vellamon Venehallissa kuullaan tiivis opastus Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän Victoria-veneen ja Kustaa Saksin Archipelago-tekstiiliteoksen äärellä. Opastus kestää noin 15 minuuttia ja sisältyy pääsymaksun hintaan (12 € / 9 € / Museokortti). Alle 18-vuotiaat sisään ilmaiseksi.

Iltapäivällä 3.12. klo 14–15.30 kirjailijat Otto Latva ja Maarit Leskelä-Kärki keskustelevat Tove Janssonista ja merestä Meri ja Tove -kirjauutuutensa pohjalta. Teoksessa rakastettua taidemaalaria, kirjailijaa, kuvittajaa, piirtäjää ja sarjakuvataiteilijaa tarkastellaan merellisen linssin läpi.

Askartelupajat saksienkäyttötaitoisille

Joulun jälkeen kahtena tiistaina ja torstaina Merikeskus Vellamossa viihdytään askarrellen, kun Suomen merimuseo ja Kymenlaakson museo järjestävät askartelupajoja. Nonstop-työpajoissa tehdään mm. kalapelejä, ja viipyä voi juuri sen aikaa kuin itseä huvittaa. Työpajat on tarkoitettu kaikille, joilla sakset pysyvät käsissä. Työpajat pidetään 27.12. ja 29.12 klo 11–14 sekä 3.1. ja 5.1. klo 11–14 ja niihin on vapaa pääsy.

Tonttuja Vellamon näyttelyissä

Tontut ovat hiippailleet Merikeskus Vellamoon ja livahtaneet museoiden näyttelyihin. Kuinkahan paljon niitä on, minne ne ovat piiloutuneet ja mitä ihmettä ne museoissa puuhaavat? Tonttuetsintä on käynnissä 3.12.2022–8.1.2023.

Olavinlinnan Tuomaan markkinoilla puuroa, joulupukki ja tunnelmallinen juhlavalaisu

Olavinlinnan kävijät pääsevät 26. marraskuuta bongaamaan tonttuovia jännittävän linnan saleista klo 11–16. Yleisöopastuksia on päivän aikana neljä klo 11, 12, 14 ja 15, ja ne sisältyvät pääsylipun (12 € / 6 € / Museokortti) hintaan. Sisäänkäynti ja lipunmyynti suljetaan klo 15.15.

Olavinlinnan Tuomaan markkinoilla 10.12. on luvassa musiikkiesityksiä, lahjoja pukinkonttiin ja upea juhlavalaisu. Isolla linnanpihalla voi osallistua ohjattuun tonttujumppaan. Pienellä linnanpihalla voit napata jouluisen kuvan joulureen kyydissä. Myös joulupukki on paikalla. Myynnissä on herkkuja pieneen tai isoon nälkään: grillimakkaraa, joulupuuroa ja perinteinen joululounas. Juhlavalaistus piha-alueilla klo 20 asti. Tuomaan markkinoille on vapaa pääsy. Markkinoiden aikaan linnassa ei järjestetä yleisöopastuksia.

Olavinlinnan juhlavalaisu alkaa itsenäisyyspäivänä

Olavinlinna valaistaan Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi 6. joulukuuta. Samalla käynnistyy linnan juhlavalaisu, jota voi ihailla vuoden loppuun asti.

Hämeen linnassa perinteiset Tuomaan markkinat ja Suomen ensimmäinen linnan valoilotulitus

Hämeen linnan perinteiset Tuomaan markkinat järjestetään lauantaina 17.12. klo 10–16. Linnan pihalla, leivintuvassa ja tykkitornissa on myynnissä käsityöläisten ja kauppiaiden tuotteita, käsitöitä, herkkuja ja joulukoristeita. Linnan sisällä on myös markkinoihin liittyvää ohjelmaa. Yleisöllä on vapaa pääsy markkinoille.

Uudenvuodenaattona 31.12. Hämeen linnassa järjestetään Suomen ensimmäinen linnassa järjestetty valoilotulitus.