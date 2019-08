Hämeenlinnaan rakennettavan ainutlaatuisen naisvankilan peruskivi muurattiin 7.8.2019

Hämeenlinnassa muurattiin uuden satapaikkaisen naisille tarkoitetun vankilan peruskivi 7.8.2019. Vuoden 2020 syksyllä valmistuva vankilaympäristö on ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde ja kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke. Tavoitteena on, että vapautuessaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Hämeenlinnan uusi vankilaympäristö toteutetaan uudella vankilakonseptilla, joka on Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin tavoitteisiin perustuva uusi toiminta- ja toimitilamalli vankiloille. Sen ovat kehittäneet yhteistyössä Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijaverkosto. Työhön ovat osallistuneet muun muassa vankilan henkilöstö, vangit ja eri alojen asiantuntijat. Suunnittelun pohjana on myös hyödynnetty laajasti tutkimustietoa ja sekä kokemuksia Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan parhaista käytännöistä. Konseptin pohjalta tavoitteena on rakentaa maailman edistyksellisin vankila.

Uuden vankilaympäristön tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta. Toiminnalla ja tilaratkaisuilla tähdätään vankien rikoksettomaan elämään: vangit vapautuvat mahdollisimman hyväkuntoisina ja heillä on taitoja ja kykyä sopeutua ja löytää paikkansa yhteiskunnasta. Vankeusaika mahdollistaa myös digitaalisen yhteiskunnan kehityksessä mukana pysymisen. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet, joita kehitetään parhaillaan Älykäs vankila -hankkeessa.

– Odotamme innolla uuden vankilan toiminnan alkamista syksyllä 2020. Tavoitteena on toimia rikoksettoman elämän oppimisympäristönä, jossa valmennetaan vankien valmiuksia toimia vastuullisina ja yhteiskuntaan osallisina kansalaisina. Samalla voimme suunnata henkilökunnan toiminnan painopistettä enemmän kuntouttavaan vuorovaikutukseen. Digisellit tukevat myös vankien digitaalisia taitoja rangaistusaikana. Kaikessa suunnittelussa on otettu huomioon naisten erityistarpeet. Vankilan suunnitteluun on osallistunut aktiivisesti niin henkilökuntaamme kuin vankeja, toteaa Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki.

Allianssi-malli yhteistyön ytimessä

Noin 32 miljoonan euron uudisrakennushankkeen toteuttaa Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä SRV:n kanssa kärkihankeallianssimallilla, jonka perusajatuksena on yhdistää eri tahot toimimaan kaikissa tilanteissa hankkeen parhaaksi.

– On hienoa toteuttaa näin ainutlaatuista hanketta, jossa uudenlaisella suunnittelulla ja tilaratkaisuilla pystytään parantamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edistämään rikoksettoman elämän opettelua, sanoo projektijohtaja, Senaatin rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki.

Vankila rakennetaan vanhan, nykyisin tyhjillään olevan vankilarakennuksen läheisyyteen samalle tontille. Vankilaympäristöön toteutetaan uuden vankilarakennuksen lisäksi kattavat ulkoilualueet, joissa on muun muassa luontopolku ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun, liikuntaan ja esimerkiksi kaupunkiviljelyyn.

– Hienoa olla mukana rakentamassa Hämeenlinnaan maailman edistyksellisintä vankilaa. Pystymme hyödyntämään aiemmin toteutetuissa turvaluokitelluissa kohteissa hankittua osaamistamme tässäkin hankkeessa. Suunnitelmia on hiottu hyvässä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän kanssa vastaamaan Rikosseuraamuslaitoksen uudistuvan vankilakonseptin tarpeita. Hämeenlinnan uutta terveellistä ja turvallista vankilaa rakennetaan tällä hetkellä noin 50 hengen voimin, ja urakoitsijoiden joukossa on myös paikallisia toimijoita, SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa kertoo.

Peruskiveen muurattiin asiakirjasylinteri terveisinä tulevaisuuteen

Peruskiven muuraustilaisuudessa tänään puhujina olivat muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka ja Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kriminaalipolitiikan ja rikosoikeuden osaston ylijohtaja Arto Kujala oikeusministeriöstä. Peruskiveen upotettiin perinteisesti peruskirjan lisäksi päivän lehti, Suomen kolikot, Rikosseuraamuslaitoksen esitteet ja vankilan työtoiminnan tekstiilituote.



