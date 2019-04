Hämeenlinnalainen Jani Lindfors voitti HPK-tatuoinnin - kisassa yli 25 000 osallistujaa

Intohimoinen HPK:n kannattaja Jani Lindfors otti lauantaina liigaseuran tatuoinnin iholleen.

- Ei ole aina mestaruuksia tullut, mutta joukkue on iso asia koko Hämeenlinnalle. Ja minulle, Jani Lindfors kuvailee.



Veikkauksen järjestämässä etuasiakasarvonnassa 15 onnekasta voittajaa sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Kilpailun voittajien tatuoinnit tehtiin lauantaina saman päivän aikana Helsingin Punavuoressa. Kuudelta artistilta kului urakkaan aikaa yhteensä lähes kahdeksan tuntia. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.



- Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.





Jani Lindfors, Hämeenlinna

HPK



1. Mistä lähtien olet ollut suosikkiseurasi fani? Pelasin itsekin nuorena HPK:n väreissä. Kyllä se sieltä 88 - 89 -kaudelta alkoi.

2. Millaisia ovat ensimmäiset muistikuvasi liigapeleistä? 80-luvulla Kerho pelasi pari kautta divaria ja sieltä noustiin sitten takaisin. Kävimme katsomassa sitten myös vieraspelejä Tapparaa ja Ilvestä vastaan. Ei ole aina mestaruuksia tullut, mutta joukkue on iso asia koko Hämeenlinnalle. Ja minulle.

3. Kuka oli ensimmäinen suosikkipelaajasi? Syöttötaituri Igor Kuznetsov oli kaudella 1989 - 1990 sellainen pisterohmu, että samanlaista peliälyä ei ole kerhon paidassa muilta ulkomaalaisilta nähty. Hän hävisi pistepörssin yhdellä pisteellä Raimo Summaselle.

4. Entä suosikkipelaajasi nykyjoukkueesta? Joukkueessa on nyt monta nuorta hyvää pelaajaa. Heitä on mukava seurata, mutta ei mitään yhtään yksittäistä nyt ole.

5. Kuinka usein käyt suosikkijoukkueesi matseissa? Pari vieraspeliä kaudessa ja 3 -5 ottelua kotona. Nyt on perhettä, niin ei aina ehdi, joten kausaria en ole enää ostanut. Kaikki pelit katson kyllä teeveestä. Thaimaassa olin lomalla ja siellä seurasin livescoresta tilanteita.

6. Mikä suosikkijoukkueessasi on parasta (pelityyli, perinteet, fanit, halli, kannatuslaulu tms.)? Fanikulttuuria on ihan hyvin, HPK:n kannattajat järkkäävät pelimatkoja ja muuta. Ihan hyvännäköistä, raikasta kiekkoa on nyt ollut, mikä tuottaa myös jonkinlaista hedelmää tällä hetkellä. Jotain menestystä voisi tänä vuonna olla tulossa. HPK:n pelitapahtumat ovat hyviä kokonaisuuksia, joissa on mukavuuksia yleisölle ja faneille.

7. Pelaajilla on rituaaleja kuten varusteiden pukemisen järjestys. Millaisia rituaaleja fanitukseesi tai otteluissa käymiseesi kuuluu? Ennen käytiin aina syömässä ja juomassa ennen ottelua, mutta nykyään mennään suoraan hallille lasten kanssa.

8. Kuka on pelaaja, jonka toivoisit saavasi vahvistukseksi omaan joukkueeseesi? Joka joukkueestahan niitä löytyisi, joille antaisin peliaikaa. Leo Komarov on sellainen pelaajatyyppi, jollaisen haluaisin. Rouhea mutta taitava pelaaja.

9. Jos sinulla on fanipaita, mitä sen selässä lukee? Ei ole erityistä yhden pelaajan paitaa. Äiti on tehnyt HPK:n tumput ja villasukat, hän on myös fani. Pelipaitoja on Antti Niemisen paita ja Rostislav Kleslan paita hengareissa. Väriä pitää tunnustaa.

10. Lyötkö koskaan vetoa suosikkijoukkueestasi? Jonkun verran pelaan, lähinnä pitkävetoa sinkkuina. Ihan jees on mennyt, ei ole tarvinnut tallettaa hirveästi lisää rahaa pelitilille. Pelaan HPK:ta sen mukaan, miten aistin pelin kehittyvän.

11. Käytkö vierasmatseissa? Missä mieluiten? Lahti - Tampere -Helsinki -akselilla lähinnä. Tuntuu että usein tulee turpaan vieraspeleissä, joissa käyn. Varsinkin Helsingissä Jokereita vastaan tuli usein tappioita. Playoffseissa olisin toivonut vastaan Pelicansia. Lahti olisi ollut unelmapari.

12. Osaatko suosikkiseurasi kannatuslaulun sanat ulkoa? Miten alkaa? En osaa aivan tarkalleen ulkoa. Mutta hassuttelee vastustajaa HPK, sellainen vanha sävelmä ja vierasjoukkueelle kohtuu ärsyttävä varmasti. Hyvä siinä mielessä.

13. Kahta en vaihda, sanotaan. Mitkä ne kaksi ovat sinulla? Lätkäjoukkuetta en ainakaan vaihtaisi, takki ei käänny.

14. Miten selviät kesästä, kun ei ole matseja? Se on hyvä huili kesällä, kun on muuta tekemistä. Harjoituspelejä elokuussa jo tulee käytyä katsomassa, joten muutama kuukausi ennen sitä on aivan paikallaan.

15. Oliko uudelle tatuoinnille helppo päättää paikka? Ei ole aivan helppo ollut, pitää vielä miettiä.

16. Onko sinulla muita tatuointeja? Kolme on ennestään.

17. Kenen pelaajan kuvan tai numeron voisit ottaa tatuointina? En missään nimessä ottaisi. Joukkueesta tässä on kyse, ei yhdestä idolista.

18. Millaista tatuointia et voisi ikinä ottaa? Tatuoinnin pitää olla hieno. Ei mitään rumia eikä vain ottamisen vuoksi. Ja tatuoinnin pitää tarkoittaa jotain, sillä pitää olla merkitys. Mä kannatan HPK:ta ja otin tämän siksi.