Hämeenlinnan Vaakunalle kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkki

Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana ja helpottaa matkailijoiden valintoja. Merkin saaneet yritykset ja kohteet auditoidaan säännöllisesti, ja niiltä edellytetään toi­min­nas­saan niin eko­lo­gi­sen, so­si­aa­li­sen, kult­tuu­ri­sen kuin ta­lou­del­li­sen­kin kes­tä­vyy­den huomioimista.

– Vastuullisuus on käytännön tekoja. Uusiutuva energia, toimiva kierrätys, ekologiset toimintatavat, lähiruoan suosiminen, ruokahävikin välttäminen, veden ja sähkön kulutuksen tehostaminen sekä yhteistyö lähituottajien kanssa ovat esimerkkejä, jotka ovat vastuulliselle matkailuyrittäjälle normaaliarkea. Ympäristötekojen lisäksi kestävä matkailu ottaa huomioon sosiokulttuurisen hyvinvoinnin, joka näkyy mm. paikallisen kulttuurin kunnioittamisena, esteettöminä palveluina ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisena, vastuullisen matkailun asiantuntija Virpi Aittokoski Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä kertoo.

Vanajaveden äärellä sijaitsevassa Vaakuna Hämeenlinnassa vas­tuul­li­suus on huo­mioi­tu muun muassa aamiaispöydässä, jossa on tarjolla runsas kattaus lähituottajien tuotteita. Ruokahävikkiä vähennetään huolellisella ruokalistasuunnittelulla, jossa huomioidaan raaka-aineiden monipuolinen hyödyntäminen sekä tekemällä tilauksia oikea-aikaisesti. Hotellin vedenkulutusta on tarkkailtu jo useamman vuoden ajan: Veden virtaus on säädetty hotellihuoneissa niin, että turha vedenkulutus on minimoitu huomioiden kuitenkin asiakkaiden viihtyvyys. Ylimääräiset, mutta hyväkuntoiset tavarat, kuten patjat, lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan esimerkiksi turvallisella työilmapiirillä, maksuttomilla ja kattavilla työterveyspalveluilla, ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksilla sekä liikunnan ja hyvinvoinnin ePassi-edulla.

– Kehitämme hotellimme vastuullisuutta jat­ku­vas­ti eteen­päin. Ha­luam­me, että vas­tuul­li­suus näkyy ho­tel­lis­samme asiak­kaal­le kon­kreet­ti­si­na asioi­na ja tekoina, kertoo hotellinjohtaja Jani Aaltonen Hämeenlinnan Vaakunasta.

– Yhtenä STF-tunnuksen osa-alueena on sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Tästä konkreettisina esimerkkeinä on paikallisen taiteilijan, Päivi Lartaman, luotsaaman Galleria Vanajan avautuminen maaliskuussa hotellimme tiloihin sekä se, että hotellimme henkilökunnalla on erinomainen tuntemus paikallisesta alueesta, nähtävyyksistä ja aktiviteeteista, Aaltonen jatkaa.

Asia­kas va­lit­see yhä useam­min ma­joi­tus­koh­teen­sa sen pe­rus­teel­la, miten hyvin vas­tuul­li­suus­asiat on hoi­det­tu ja miten hyvin ar­vo­maa­il­ma vas­taa hei­dän omaan­sa. Vaakunalla onkin jo pitkään ollut kansainvälinen Green Key -ympäristösertifikaatti.

– Vastuullisuus on toimintamme ydintä ja luonnollinen osa jokapäiväistä arkeamme. STF-merkin saaminen Green Key –merkin rinnalle tuntuukin todella upealta ja motivoi meitä jatkamaan vastuullisuustyötä entistä suuremmalla innolla, Aaltonen hymyilee.

Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnaa tullaan uudistamaan lähivuosina. Uudistustyöt tukevat hotellin vastuullisuustavoitteita, sillä samassa yhteydessä tarkistetaan, että ilmanvaihto ja valaistus ovat energiaa säästäviä.