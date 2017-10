Hämeenlinnan Vanajanrantaan valmistuu 78 Lumo-vuokrakotia

Aurinkokatu 10 valmistuu Keinusaaren uudelle asuinalueelle, lähelle keskustaa ja juna-asemaa. Kahteen hissilliseen taloon tulee yhteensä 78 yksiötä ja kaksiota. Neljä- ja seitsemänkerroksiset talot valmistuvat 1.3.2018.

Vanajaveden rantamaisemiin valmistuvat Lumo-kodit ovat korkeatasoisia ja moderneja yksiöitä ja kaksioita. Vaaleasävyisissä asunnoissa on laminaattilattiat ja laatoitetut sekä lattialämmityksellä varustetut kylpyhuoneet. Hyvin varustellussa keittiössä on astianpesukone, kalusteuuni, erillinen keraaminen liesitaso sekä jää-pakastinkaappi. Kaikissa asunnoissa on parveke, joko lasitettu parveke tai ranskalainen parveke.

Aurinkokatu 10 on savuton talo kuten kaikki uudiskohteemme. Savuttomassa talossa on tupakointi kielletty asunnossa, parvekkeella ja talonyhteisissä tiloissa, sanoo aluepäällikkö Jarkko Ollikainen Lumo-kotikeskuksesta.

Asukkaiden käytössä on talosauna, maksuton pesutupa ja kuivaushuone sekä hyvät varastotilat. Talon pihakannella on oleskelupiha ja leikkipaikka. Pihakannen alla sijaitsee autohalli, jossa on 33 sähköpistokkeellista autopaikkaa.

Edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä

Aurinkokatu 10:en tulee sähköauton latauspiste, kun talon kulmalla oleva yksittäinen autopaikka rakennettiin latauspisteeksi, hehkuttaa aluepäällikkö Ollikainen. - Murramme ennakkoluuloja, hämäläiset eivät olekaan niitä hitaampia vaan päinvastoin!

Asukkaiden käytössä on myös alueen Lumo-yhteiskäyttöpakettiauto. Kumppanimme 24Rent tarjoaa meidän asukkaillemme edullisemmin auton vuokrausta, lisätietoja saat Lumo-kotikeskuksestasi tai osoitteesta www.lumo.fi/yhteiskayttoauto.

Lue lisää ja vuokraa uusi koti https://verkkokauppa.lumo.fi/kohde/11173