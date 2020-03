Hämeenmaa sopeuttaa toimintaansa koronaviruksen vaikutusten vuoksi

Osuuskauppa Hämeenmaan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Koronavirustilanteesta johtuvien YT-neuvotteluiden lopputuloksena osuuskaupan henkilöstöstä lomautetaan ensi vaiheessa noin 130 työntekijää, ja lomautusten kesto on enintään 90 päivää. Hämeenmaalla on lähes 3 000 työntekijää.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut erityisesti Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskauppaan, tavaratalokauppaan sekä autokauppaan. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan ravintoloille ja liikennemyymälöille asetettujen, ennen näkemättömien rajoitusten sekä autokaupan ja tavaratalokaupan myynnin notkahduksen vuoksi. Osuuskaupan henkilöstöstä lomautetaan ensi vaiheessa noin 130 työntekijää enintään 90 päivän ajaksi. Muista mahdollisista lomautuksista päätetään tilanteen mukaan. Hämeenmaa on jo sulkenut lähes kaikki ravintolansa. Vain pieni osa ravintoloista palvelee lyhennetyin aukioloajoin take away -tuotteistuksella. Hämeenmaan hotellit, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone ja Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna, suljetaan 1.4.–31.5. väliseksi ajaksi. Myös liikennemyymälöitä joudutaan sulkemaan: Lahdessa toimivat ABC Nastola ja ABC Kivimaa sekä ABC Padasjoki suljetaan 1.4. alkaen, muut ABC-liikennemyymälät jatkavat toimintaansa osin supistetuilla aukioloajoilla. Polttoainejakelu jatkuu kaikissa toimipaikoissa normaalisti. Kauppalehden (27.3.2020) mukaan autoala ennustaa henkilöautojen tämän vuoden ensirekisteröinteihin dramaattista ”koronalaskua”. Aiemmin tällä viikolla laaditun markkinaennusteen mukaan uusien autojen menekki putoaisi aiemmin ennustetusta 116 000 kappaleesta vain 85 000 uuteen autoon. Toteutuessaan notkahdus olisi jopa syvempi kuin vuosien 2008–2009 finanssikriisin aikoihin, jolloin syvimmän kyykyn aikaan ensirekisteröitiin vain 90 000 ajoneuvoa. Hämeenmaan markettoimialaan koronatilanne on vaikuttanut kysyntää ja asiakasmääriä lisäävästi, ja lomautetuille työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan töitä Hämeenmaan marketkaupasta. Tälläkin hetkellä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen ruokahuoltoa turvaa noin 250 työntekijää osuuskaupan muilta toimialoilta. Myös jatkossa Hämeenmaan monialaisuus mahdollistaa sen, että työtä pystytään tarjoamaan poikkeusoloissa yhä useammalle työntekijälle – yli toimialarajojen. Kauppa on käynyt tilanteeseen nähden hyvin myös Hämeenmaan rautakaupassa. Huhtikuun jälkeen lomautustarvetta vähentää osaltaan alkava kesälomakausi. Kesälomakauden käynnistyessä lomautusten tarve vähenee tai parhaassa tapauksessa jopa poistuu.

