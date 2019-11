Hämeenmaa täyttää 115 vuotta

Keskiviikkona 27.11.2019 tulee kuluneeksi 115 vuotta Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen ensimmäisen osuuskaupan perustamisesta. Osuuskauppa Hämeenmaa juhlistaa pitkää historiaansa toimipaikoissa järjestettävällä kahvituksella.

Osuustoimintalain säätäminen vuonna 1901 oli Suomessa lähtölaukaus innokkaalle osuuskauppojen perustamiselle. Ensimmäinen kantahämäläinen osuuskauppa perustettiin vuonna 1904 Tervakoskella ja ensimmäinen päijäthämäläinen vuonna 1906 Padasjoella.

– Osuuskaupan myymälät olivat vuosikymmeniä sekatavarakauppoja, joista sai ruokaa, vaatteita sekä kotitalous-, rauta- ja maataloustarvikkeita. Maailma on muuttunut, mutta vastuullinen arvopohja on pysynyt perustamisajoista lähtien samana. Keskiössä on asiakaslähtöisyys ja toiminta-ajatuksena etujen ja palveluiden tuottaminen asiakasomistajillemme, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto kertoo.

Kaupungistuminen haastoi maaseutumyymälöihin nojanneet perinteiset pitäjäosuuskaupat 60-luvulta alkaen, ja S-ryhmässä alkoi useiden fuusioiden aika. Hämeessä merkittävin fuusio tapahtui 31.12.1992, kun silloiset alueosuuskaupat Etelä-Hämeen Osuuskauppa (EHO) ja Päijät-Hämeen Osuuskauppa (POK) muodostivat Osuuskauppa Hämeenmaan.

Nykyään Hämeenmaa on alueensa suurin yksityinen työnantaja, joka työllistää lähes 3 000 kanta- ja päijäthämäläistä. Osuuskaupan omistavat sen yli 165 000 asiakasomistajaa.

Hämäläisen osuuskaupan 115-vuotista historiaa juhlistetaan keskiviikkona 27. marraskuuta Hämeenmaan toimipaikoissa järjestettävän kahvituksen merkeissä. Lounasasiakkaat saavat juhlapäivänä pienen makean jälkiruoan Hämeenmaan ravintoloissa.

Kotimainen vastuunkantaja

Vastuullisuus on yksi Hämeenmaan liiketoiminnan kulmakivistä. Asiakaslähtöisyyden ja alueellisen hyvinvoinnin edistämisen lisäksi huomioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja huolehdimme henkilöstöstämme.

Hämeenmaa kasvattaa koko ajan uusiutuvien energialähteiden osuutta energiankulutuksesta, samoin toimipaikkojen energiatehokkuutta. Suuri osa Hämeenmaan tarvitsemasta energiasta tuotetaan omalla tuuli- ja aurinkovoimalla; pelkästään tänä vuonna Hämeenmaan toimipaikkojen katoille on valmistunut 15 aurinkovoimalaa. Jo lähes kaikissa osuuskaupan myymälöissä on energiatehokkaat kylmälaitteet, joissa kylmäaineena käytetään ekologista hiilidioksidia ja lauhdelämpö pysyy tallessa myymälän lämmitystä varten.

Digitaalisten palveluiden kehittyminen on mahdollistanut sen, että voimme auttaa myös asiakkaitamme tekemään yhä vastuullisempia valintoja. Apuna valinnoissa ovat esimerkiksi S-mobiilin Omat ostot -palvelun uudet ominaisuudet: hiilijalanjälkilaskuri, jonka avulla näkee oman ruokakorinsa hiilijalanjäljen, ja kotimaisuuslaskuri, joka näyttää Suomessa tuotetut, valmistetut ja pakatut ruokatuotteet.

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu keskeisesti myös henkilöstöstä huolehtiminen. Turvallinen työskentely-ympäristö, työhyvinvointi ja mahdollisuus kehittymiseen ovat tärkeä osa Hämeenmaan yrityskulttuuria. Lisäksi koko osuuskaupan henkilöstö kuuluu tulospalkitsemisen piiriin.

– Meillä on osaava, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö, josta voimme olla ylpeä, Olli Vormisto toteaa.