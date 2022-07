Hämeenmaalla vakaata kasvua

S-market Jalkarannan uudistus on valmistunut 19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Lahdessa sijaitsevan S-market Jalkarannan uudistustyö on valmistunut. S-market Jalkaranta uudistui remontissa kauttaaltaan: Myymälässä on nyt S-market-ketjun uuden konseptin mukainen nykyaikainen myymäläilme sekä valikoima, joka on suunniteltu alueen asukkaille osuvimmaksi.