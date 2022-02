Hämeenmaalle 349 uutta työpaikkaa vuonna 2021

349 uutta työpaikkaa

Hämeenmaan henkilöstömäärä oli joulukuun 2021 lopussa 3 236, mikä oli 349 henkeä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Syksyllä 2021 teetetyn henkilöstökyselyn mukaan myös työtyytyväisyys on Hämeenmaalla erinomaisella tasolla.

Vakituisen henkilöstönsä ohella Hämeenmaa työllistää vuosittain ison joukon nuoria kesätyöntekijöinä ja kausiapulaisina. Tulevana kesänä Osuuskauppa työllistää noin tuhat nuorta.

Koko henkilöstölle ylimääräinen tulospalkkio – yhteensä 2,2 miljoonaa euroa

Poikkeusolojen jatkuminen on vaatinut koko Hämeenmaan henkilöstöltä joustoa ja tiivistä yhteistyötä myös yli toimialarajojen. Hämeenmaa maksaa hyvästä tuloksesta koko henkilöstölle ylimääräisen tulospalkkion. Vuoden 2021 työtunteihin pohjautuvan ylimääräisen tulospalkkion suuruus on työntekijälle jopa 900 euroa. Kokonaisuudessaan Hämeenmaan henkilöstölleen maksaman ylimääräisen palkkion suuruus on noin 2,2 miljoonaa euroa. Lisäksi työntekijät saavat 200 euroa ePassin käyttöetua kuluvana vuonna.

- Osuuskauppamme menestyksen takana on ennen kaikkea henkilöstömme. Koen arvokkaana, että voimme palkita koko henkilöstöämme ylimääräisellä tulospalkkiolla, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto toteaa.

Erinomainen tulos

Osuuskaupan kokonaismyynti oli viime vuonna 1 287 miljoonaa euroa (2020: 1 193 milj. euroa). Marketkaupassa myynti kasvoi 3 % ja liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa 19 % prosenttia. Autokaupan (Nelipyörä Oy) myynti kasvoi 32 %. Majoitus- ja ravitsemiskauppaa korona kuritti jälleen eniten: myynti kuitenkin nousi edellisvuoteen verrattuna 9 %. Vuoden 2021 tulos, 38,1 miljoonaa euroa, oli edellisvuotta parempi (2020: 35,4 milj. euroa) ja samalla jälleen osuuskaupan historian paras.

Asiakasomistajamäärä kasvoi

Asiakasomistajia osuuskaupalla oli joulukuun lopussa 168 220 (+1878), ja Bonuksia heille maksettiin yhteensä 31,6 miljoonaa euroa (2020: 29,7 milj. euroa).

Ennätyksellinen investointien vuosi 2021

Viime vuonna investointeja tehtiin 92,3 miljoonalla eurolla, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin Hämeenmaalla. Uusina tulokkaina vuonna 2021 ovensa avasivat: Prisma Syke, ja sen yhteyteen Beat Kitchen & Café sekä Hesburger, Bar Kohde, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen Loft House, sekä S-marketit Jokioinen ja Jukola. Jokioisten vanhan S-marketin viereen avautui uusi entistä isompi ja energiatehokkaampi myymälä, minkä jälkeen vanha S-market-kiinteistö purettiin. Jukolan uusi S-market on yhtä lailla energiatehokas sekä kaksi kertaa aiempaa suurempi. Lisäksi Hämeenmaa osti Lahden Seurahuoneen hotellikiinteistön ja Riihimäen Prisman yhteydessä sijaitsevan Elektroni-kauppakeskuksen.

Hämeenmaalla, kuten koko S-ryhmässä, on käynnissä laajat toimipaikkauudistukset, joissa myymälöiden ilmettä raikastetaan ja paikallisesti toivottuja palveluita lisätään. Viime vuoden aikana Hämeenmaalla uudistettiin kymmeniä toimipaikkoja.

– Viime vuonna avasimme uudet S-marketit Jokioisille ja Hämeenlinnan Jukolaan. Tänä vuonna uuden marketin saa Vääksy, ja ensi vuonna vuorossa on Turenki. On hienoa, että voimme kehittää asiakasomistajiemme palveluita eri puolilla Kanta- ja Päijät-Hämettä, Vormisto sanoo.

Isot investoinnit jatkuvat

Osuuskaupan investointitahti jatkuu vuonna 2022 vahvana. Merkittävin investointi on uuden S-market Vääksyn avaaminen loppukeväästä. Lisäksi toimipaikkojen uudistaminen jatkuu läpi vuoden.

Ruoan tilaaminen verkosta on suomalaisten keskuudessa kasvamassa ja tähän tarpeeseen on myös Hämeenmaalla haluttu vastata. Alkuvuodesta 2022 ruoan verkkokaupan noutopisteiden määrä tuplaantuukin Hämeenmaalla.

Vastuullisuus: sanoista käytännön tekoihin

Osuuskauppa Hämeenmaa rakentaa tuuli- ja aurinkovoimaa, jotta voi lähitulevaisuudessa tuottaa kaiken käyttämänsä energian uusiutuvana. Jo nyt Hämeenmaa on yksi Suomen suurimpia aurinkovoiman tuottajia - kuluvan vuoden lopussa osuuskaupan toimipaikoissa on jo 54 aurinkovoimalaa.

Lisäksi Hämeenmaalla halutaan tehdä kotimaiset ja fiksut ruokavalinnat helpoiksi asiakkaille. Esimerkiksi S-mobiilin hiilijalanjälki-, kotimaisuus- ja ravintolaskurit sekä hintavertailija ovat apuna tässä työssä. Valikoimissa suositaan Hämeenmaan lähituottajien tuotteita ja yhteistyökumppaneina on jo lähes 300 paikallista tavarantoimittajaa ja tuottajaa. Osuuskaupan kalalinjaus tukee kestävää kalastusta ja sen kalatorien kalat tulevat myyntiin tuoreina usein lähiseudun järvistä.

Lisätiedot:

Osuuskauppa Hämeenmaa, toimitusjohtaja Olli Vormisto, 050 358 8336