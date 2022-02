Hämeenmaalta ylimääräinen tulospalkkio koko henkilöstölle – yhteensä 2,2 miljoonaa euroa

Lisäpalkkio maksetaan työntekijöille heidän vuonna 2021 Hämeenmaalle tekemiensä työtuntien perusteella. Sen suuruus on 50 senttiä per tehty työtunti, mikä tarkoittaa kokoaikaiselle työntekijälle jopa 900 euron tulospalkkiota. Mediaanina palkkio on yli 700 euroa. Lisäksi Hämeenmaan työntekijät saavat kuluvana vuonna 200 euroa ePassin käyttöetua.

Ylimääräinen tulospalkkio on normaalia ansiotuloverotuksen alaista tuloa. Hämeenmaa maksaa palkkiosta normaalin työeläkemaksun, joten osaltaan se kartuttaa myös työntekijöiden eläkkeitä. Kokonaisuudessaan Hämeenmaan henkilöstölleen maksaman ylimääräisen palkkion suuruus on noin 2,2 miljoonaa euroa.

– Osuuskauppamme menestyksen takana on ennen kaikkea henkilöstömme. Koen arvokkaana, että voimme palkita koko henkilöstöämme ylimääräisellä tulospalkkiolla, sanoo Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Ylimääräisen tulospalkkion lisäksi osuuskauppa huomioi työntekijöitään monin eri tavoin arjessa. Hämeenmaan työntekijät saavat 3–25 prosenttia ostoetua kaikista S-ryhmän toimipaikoista, ja Hämeenmaan koko henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Lisäksi hämeenmaalaiset saavat aika ajoin koteihinsa arkea ilahduttavan tervehdyksen työnantajaltaan.

Syksyllä 2021 toteutetun työyhteisötutkimuksen mukaan Hämeenmaan henkilöstön työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla. 87% henkilöstöstä suosittelisi Hämeenmaata työnantajana myös muille.

Lisätiedot:

Osuuskauppa Hämeenmaa, toimitusjohtaja Olli Vormisto, 050 358 8336

Osuuskauppa Hämeenmaa, henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti, 050 068 0986