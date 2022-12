Hämeenmaan henkilöstölle lähes kolmen miljoonan euron ylimääräinen tulospalkkio

Hämeenmaan vuodesta on muodostumassa hyvä. Erityisesti majoitus – ravitsemiskauppa sekä ABC-liikennekauppa ovat elpyneet hienosti koronaa edeltäneelle tasolle.

- Menestyksemme takana on ennen kaikkea osaava henkilöstömme, jokainen hämeenmaalainen. Kulunut vuosi on sisältänyt paljon yllättäviä ja arkeemme negatiivisesti vaikuttavia asioita, mutta henkilöstömme on tehnyt työnsä hienosti, yhdessä menestyen ja onnistuen. Haluamme ylimääräisellä tulospalkkiolla kiittää heitä onnistuneesta vuodesta näinä haastavina aikoina. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan ystävänpäivänä 14.2. jotta sillä pystyy tarvittaessa maksamaan esimerkiksi talven korkeita sähkölaskuja, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Hämeenmaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,60 € jokaisesta vuoden 2022 aikana tehdystä työtunnista, joka tarkoittaa noin 1000 euron summaa kokoaikaiselle työntekijälle.

- Alkuvuonna korona vaikutti toimintaamme edelleen vahvasti. Sen jälkeen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut merkittävästi inflaatioon, energian ja elintarvikkeiden hintojen nousuun, sekä korkojen kasvuun. Nämä kaikki heijastuvat arkeemme niin töissä, kuin vapaalla. Kerrottuamme henkilöstöllemme ylimääräisestä tulospalkkiosta on vastaanotto ollut todella ilahtunut. Uskon, että tämä on hämeenmaalaisille tarpeellinen ja mieltä lämmittävä huomiointi tässä tilanteessa, Vormisto sanoo.

Hämeenmaan koko henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Työntekijät ansaitsevat vuosittain työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, joka voi maksimissaan olla 0,80€ / tehty työtunti. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän tulospalkkion lisäksi.

Lisäksi Osuuskauppa Hämeenmaa huomioi työntekijöitään monin eri tavoin arjessa. Hämeenmaan työntekijät saavat 3–25 prosenttia alennusta kaikista S-ryhmän toimipaikoista sekä muun muassa 200 euroa ePassin käyttöetua liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuriin.