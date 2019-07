Hämeenmaan historian paras alkuvuosi

Hämeenmaa laajentaa rautakaupan valikoimia Prismoissa ja luopuu Lahden Kodin Terrasta 12.7.2019 12:25:28 EEST | Tiedote

Lahden Kodin Terra siirtyy Bauhaus-ketjulle. Osuuskauppa Hämeenmaan omistama Hämeenmaan Kiinteistöt Oy on tänään myynyt Lahden Kodin Terra -kiinteistön Bauhaus-ketjulle. Samanaikaisesti kiinteistön myynnin kanssa on tehty liiketoimintakauppa, jossa Osuuskauppa Hämeenmaan omistaman Hämeenmaan Rauta Oy:n Lahden Kodin Terran henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Bauhaus-ketjun palvelukseen. Siirtyvien henkilöiden määrä on noin 30.