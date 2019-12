Hämeenmaan joululahjoitus nuorten mielenterveyspalvelujen tukemiseen

S-market Parola on nyt moderni ja energiatehokas lähikauppa 10.12.2019 09:54:13 EET | Tiedote

Uudistunut Parolan S-market on nykyaikainen, S-market-ketjun konseptin mukainen myymälä. Myymälän palveluvalikoima on täydentynyt mm. pikakassoilla ja mehustamolla. Kiinteistön energiatehokkuus on parantunut uusien kylmäkalusteiden ansiosta.