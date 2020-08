Hämeenmaan marketkauppa huippuvireessä!

Osuuskauppa Hämeenmaa saavutti vuoden 2020 alkupuoliskolta edellistä vuotta paremman tuloksen, vaikka maaliskuussa Suomen saavuttanut koronaviruspandemia toi haasteita liiketoiminnalle. Asiakasomistajille maksettiin 14,5 miljoonaa euroa Bonuksia. Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 3 170. Investointeja tehtiin 22,7 miljoonalla eurolla.

Osuuskauppa Hämeenmaan myynti oli tammi–kesäkuussa 567,1 miljoonaa euroa (ed. v. 576,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen nähden myynti laski 1,7 prosenttia.

Hämeenmaan marketkaupassa myynti kasvoi 8 prosenttia, mutta osuuskaupan muilla toimialoilla myynnit laskivat. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa myynti laski lähes puolet (n. 45 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Korona aiheutti keväällä valtakunnallisen totaalipysähdyksen majoitus- ja ravitsemisalalle. Esimerkiksi huhtikuussa Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemisalan myynninlasku oli peräti 92,8 prosenttia. Vasta kesällä, koronarajoitusten purkamisen jälkeen, näkymät alkoivat olla toimialalla hieman valoisammat. Tavaratalo- ja rautakaupassa myynninlasku oli 38 prosenttia, mitä osaltaan selittää Kodin Terra Lahden sulkeminen loppuvuodesta 2019. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa myynninlasku oli tammi–kesäkuussa 22 prosenttia, ja autokaupassa myynti laski 4 prosenttia.

Alkuvuoden tulos, 13,2 miljoonaa euroa, oli edellisvuotta hieman parempi (ed. v. 13,1 miljoonaa euroa).

– Koronapandemiasta huolimatta alkuvuotemme onnistui hyvin. Erityiskiitos kuuluu meidän omalle henkilöstöllemme, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.

Hämeenmaan henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 3 170. Kesätyöntekijöitä palkattiin tänä vuonna reilut 500. Määrä on noin puolet totutusta johtuen koronaviruspandemiasta.

Omistajia osuuskaupalla oli kesäkuun lopussa 165 325. Heille maksettiin Bonuksia yhteensä 14,5 miljoonaa euroa (ed. v. 14,5 miljoonaa euroa).

Rivakka investointitahti jatkuu

Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin alkuvuonna investointeja 22,7 miljoonalla eurolla. Helmikuun alussa Hämeenlinnan keskustaan avattiin tunnelmallinen kellariravintola Svenni eatery, ja maaliskuun alussa Hämeenlinnan Käikälään avattiin uusi Sale-myymälä. Myymälöitä on myös uudistettu tiuhaan tahtiin. Tähän mennessä on uudistettu Prisma Launeen käyttötavaraosasto, S-marketit Renkomäki, Sysmä, Padasjoki, Goodman Hämeenlinna, Villähde ja Metsäkangas, Sale Läyliäinen sekä ABC Market Tiiriö. Täysuudistus on puolestaan tehty Prisma Holmassa, S-market Heinolassa, Hauholla ja Heinoskassa sekä Prisma Hämeenlinnan ravintolamaailmassa.

Toimipaikka-avausten ja marketuudistusten lisäksi Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuonetta on laajennettu 22 uudella hotellihuoneella. Huhtikuussa Hämeenmaa osti Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna -hotellinsa kiinteistön omakseen. Kesäkuussa Osuuskauppa Hämeenmaa ja Kymen Seudun Osuuskauppa sopivat autokaupan liiketoimintojensa fuusiosta, joka toteutuu näillä näkymin vuoden 2021 alussa.

Rivakka investointitahti jatkuu edelleen: Hämeenlinnan Jukolan ja Jokioisten uusien S-markettien rakentaminen käynnistyi tässä kuussa. Loppuvuoden myymäläuudistusten listalla ovat S-marketit Hennala ja Sokos Lahti sekä Salet Metsäpelto, Humppila ja Myrskylä. S-market Ahtialan keväällä aloitetut laajennustyöt valmistuvat loppuvuodesta 2020.

Sähköautojen latauspisteet on asennettu Hämeenmaan kaikkien Prismojen, S-market Heinolan ja Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen yhteyteen. Nämä latauspisteet otetaan käyttöön elokuun puoliväliin mennessä. Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan latauspiste valmistuu lähiviikkoina. Elo-syyskuussa Lahden ABC Renkomäen ja ABC Riihimäen piha-alueille asennetaan puolestaan sähköautojen pikalaturit.

Lahden Seurahuone laajenee jälleen alkuvuodesta 2021 – tällä kertaa perinteikkään Sokos-tavaratalon 3. kerrokseen. Laajennusosaan tulee 50 yksilöllistä, koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuista hotellihuonetta. Asikkalan Vääksyssä puolestaan käynnistyy uuden kauppakeskuskiinteistön rakentaminen keväällä 2021.

– Synkeästä talouden tilasta huolimatta olemme halunneet pitää oman alueemme talouden pyörät pyörimässä – esimerkiksi isoja markethankkeita käynnistämällä ja siten alueemme elinvoimaa tukemalla, Olli Vormisto toteaa.

Kanta- ja Päijät-Hämeen ylivoimaisesti suurin aurinkovoiman tuottaja

Uusiutuvan energian käyttöä on lisätty jatkuvasti, ja Hämeenmaan tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen jo vuonna 2025. Hämeenmaa on tällä hetkellä Kanta- ja Päijät-Hämeen ylivoimaisesti suurin aurinkosähkön tuottaja, ja tuulivoimalla on keskeinen rooli energiantuotannossa. Yli 60 prosenttia osuuskaupan käyttämästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. Aurinkovoimala löytyy 22 Hämeenmaan toimipaikan katolta, ja niiden yhteenlasketulla energiantuotolla voisi vuositasolla lämmittää noin 250 omakotitaloa. Loppuvuoden 2020 aikana aurinkovoimala asennetaan vielä 17 toimipaikan katolle.

Ympäristöarvojen lisäksi Hämeenmaan päätöksenteossa ja toiminnassa korostuvat oma henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä paikallisuus. Tuodakseen entistä paremmin esille toimialueensa tuottajia sekä työntekijöitään ja asiakkaitaan Hämeenmaa käynnisti kesäkuussa HämeenOmaa-kampanjan, jonka tarinoissa painottuvat niin yksilöt ja yhteisöt kuin paikalliset tuotteet ja tuottajatkin. Hämeenmaalla on yli 200 paikallista tuottajaa ja tavarantoimittajaa kumppaneina, ja osuuskaupan myymälöiden valikoimissa on lähes 3 000 lähituotetta paikallisilta tuottajilta.