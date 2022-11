Hämeenmaan perinteinen joululahjoitus osoitetaan tänä vuonna Ukrainan lasten hyväksi

- Perinteisesti lahjoituksemme on mennyt paikalliselle toimijalle, mutta tänä vuonna olemme päättäneet kohdentaa lahjoituksen Ukrainan sodasta kärsivien lasten auttamiseksi, Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä sanoo.

Konsertin lipputuotto ohjataan lyhentämättömänä Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan lasten sekä koulujen uudelleenrakentamisen avustustyöhön. Hämeenmaan lahjoittama tukisumma on 1500 euroa.

Tärkeintä on kokoontua yhteen auttamaan

Ukraina-tukikonsertti, Dalian Mixtape #2 feat. Leila Josefowicz, järjestetään Sibeliustalossa torstaina 1.12.2022 klo 19. Sinfonia Lahden syyskauteen sisältyvän konsertin johtaa orkesterin ylikapellimestari, ukrainalaissyntyinen Dalia Stasevska. Ohjelmistoon on lisätty ukrainalainen teos.

Perinteisten konserttilippujen lisäksi myynnissä on hyväntekeväisyyslippuja, joiden hinta on 125 € kappale. Nämä liput oikeuttavat istumapaikkaan salissa samalla tavalla kuin perinteinen konserttilippu, avustuksen summa on suurempi. Kaikki liput ovat ostettavissa Lippupisteen myyntikanavissa sekä oheisen lippulinkin kautta: https://www.lippu.fi/eventseries/name-3247797/?affiliate=TFF

Lipun oston lisäksi yritysten ja yksityishenkilöiden on mahdollista lahjoittaa suoraan Kirkon Ulkomaanavun kautta. Vastikkeettomat tukilahjoitukset voi ohjata Kirkon Ulkomaanavun tilille seuraavin tiedoin: Nordea FI33 1572 3000 5005 04, viestiksi Sinfonia Lahti 2022. Vain tällä viestillä tehdyt verkkopankkilahjoitukset voidaan linkittää Sinfonia Lahden Ukraina-tukikonserttiin. Tämän kampanjan viimeinen lahjoituspäivä on sunnuntai 4.12.2022.

Dalia Stasevskan sanoin: Musiikki on minulle ja meille kaikille yhteinen kieli. Jokainen Sinfonia Lahden Ukraina-hyväntekeväisyyskonsertin vieras on tukemassa Ukrainan lapsia ja koulujen uudelleenrakentamista.