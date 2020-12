Hämeentien uudet lastausalueet käytössä

Hämeentien uudistus alkaa olla loppusuoralla. Katuremontin yhteydessä rakennetut, uudet lastausalueet on otettu käyttöön.

Lastausalueet on merkitty sekä liikennemerkillä että katuun maalatulla, keltaisella pysättäymisrajoitusmerkinnällä. Merkintä osoittaa paikan, johon ajoneuvo pysäytetään. Lastauspaikkoja on Hämeentiellä kaikkiaan kymmenen.

Ajoneuvojen purkaminen ja lastaaminen on mahdollista myös Hämeentien sivukaduilla, joilla on pysäköintikielto. Muilla alueilla lastaaminen ja purkaminen on kielletty.

Lastausalueita käytetään myös pysähtymiseen, esimerkiksi matkustajan kyytiin ottamiseen tai ruokatilausten toimittamiseen. Muualla Hämeentiellä pysähtyminen on kielletty. Kadulla ei saa lainkaan pysäköidä.

Pysäköinnin- ja lastausalueiden käytön valvontaa on tehostettu Hämeentiellä.

Hämeentien lastausalueet kartalla (lastausalueet merkitty punaisilla nuolilla).