Hämeessä kiinteistöalalle viisi uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin järjestämään LKV eli laillistettu kiinteistönvälittäjä -kokeeseen osallistui huhtikuussa 501 kokelasta, joista 173 läpäisi kokeen hyväksytysti. ”Alueeltamme LKV-kokeen läpäisi tällä kertaa viisi henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee vaativan kokeen suorittaneita.”

LKV-kokeen läpäisi 34,5 prosenttia kaikista osallistuneista. Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkusen mukaan kokeiden vaativuus näkyy läpipääsyprosentissa.

"LKV-kokeen hyväksymisprosentti on melko lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on 38 prosenttia. Koe on vaativa ja edellyttää pitkää valmistautumista”, sanoo Tikkunen.





Hämeen kauppakamarin alueelta LKV-kokeen suorittaneet:

Heino Juha, Lahti

Kyllönen Kirsi, Kutajärvi (Hollola)

Rantala Sanna, Orimattila

Repo Kari, Lahti

Yli-Kojola Kaisa, Lahti





Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy:n kiinteistönvälittäjä Kari Repo osallistui kokeeseen toistamiseen. ”Koe luotaa tietoja laajalta alueelta ja siihen kannattaa valmistautua hyvin”, suosittelee Repo.

Tikkusen mukaan vuonna 2016 voimaan astunut laki vaikuttaa kokelaiden määrään ja ammattipätevyyden arvoon edelleen selkeästi. Laki edellyttää LKV- tai LVV-pätevyyttä vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä. Ennen pätevyys vaadittiin vain liikkeen vastaavalta hoitajalta.

"Nykyinen laki on osaltaan edesauttanut sitä, että välitysliikkeet kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota työntekijöidensä koulutukseen ja pätevyyteen. Ammattipätevyys osoittaa, että välittäjä tuntee alan keskeisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan. LKV- tai LVV-pätevyys on välittäjän näkökulmasta valtti myös rekrytoinneissa", Tikkunen toteaa.

Seuraavat LKV- ja LVV-kokeet järjestetään 10.11.2018.