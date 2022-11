Hämeessä lokakuussa 16 842 työtöntä työnhakijaa

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni lokakuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Hämeen molemmissa maakunnissa: Kanta-Hämeessä 902:lla (-12 %) ja Päijät-Hämeessä 1401:llä (-12 %) maassa keskimäärin työttömyyden laskun ollessa 10 prosenttia. Kanta-Hämeessä oli lokakuun lopussa 6355 ja Päijät-Hämeessä 10 487 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä oli Hartolaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa vuodentakaista matalammalla laskien eniten Asikkalassa (-24 %), Hattulassa (-21 %) ja Hollolassa (-17 %). Syyskuuhun verrattuna muutokset työttömien määrässä olivat kohtuullisen pieniä. Pientä kasvua nähtiin 11 kunnassa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä lokakuun lopussa 9,8 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaista matalampi. Maakunnittain Kanta-Hämeessä työttömyysaste oli 8,1 ja Päijät-Hämeessä 11,3 prosenttia koko maan työttömyysasteen ollessa 8,8. Kunnittain korkeimmat työttömyysasteet olivat edelleen Lahdessa (12,8 %) ja Heinolassa (12,8 %). Kanta-Hämeessä kaikkien kuntien työttömyysaste alitti 10 prosenttia. Kanta-Hämeestä löytyvät myös pienimmät työttömyysasteet eli Hattula 4,8 ja Loppi 5,1 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä lokakuun lopussa 11,7 ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 22,8 prosenttia.

Ukrainalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvanut

Työttömien määrä laski edelleen vuodentakaisesta kaikissa alle 64-vuotiaiden ikäryhmissä; suhteessa nopeinten ikäryhmissä 20-24-vuotiaat (-22 %) ja 25-29-vuotiaat (-20 %). Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 417 vähemmän (-20 %) kuin vuosi sitten eli 1690. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7363, mikä on 805 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi laskussa. Lokakuun lopussa Hämeen työttömistä työnhakijoista 7674 eli 46 prosenttia oli ollut yli vuoden työttömänä. Se 1203 vähemmän (-14 %) kuin vuosi sitten. Laskua oli kuitenkin korkeintaan kaksi vuotta työttömänä olleiden määrässä, ja yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen. Lokakuun lopussa pitkäaikaistyöttömistä 4747 oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta. Tämä on 898 enemmän (23 %) kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1387, mikä on 33 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kansalaisuuden mukaan suurin ryhmä olivat ukrainalaiset, joita oli työttömänä työnhakijana 223. Vuodentakaiseen verrattuna määrä on kasvanut lähes 200:lla. Kunnittain eniten ukrainalaisia on Riihimäellä ja Lahdessa. Seuraavaksi eniten Hämeessä on kansalaisuuden mukaan virolaisia ja venäläisiä työttömien määrän ollessa noin 200 kummassakin.

Työttömyys laski vuodentakaiseen verrattuna kaikissa pääammattiryhmissä. Määrällisesti suurin lasku oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-593), rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijöillä (-429) ja ammatteihin luokittelemattomilla (-263). Edelliskuusta työttömyyden kasvua nähtiin neljässä ryhmässä: maanviljelijät ja metsätyöntekijät, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät sekä muut työntekijät.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Lokakuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin lähes 3800 uutta avointa työpaikkaa, mikä on neljänneksen vähemmän (-24 %) kuin vuosi sitten. Paikkoja avautui eniten lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, kodinhoitajille (kotipalvelutoiminta), sairaanhoitajille, talonrakentajille, avustaville keittiötyöntekijöille sekä myyntiedustajille.

Vaikka uusien avoimien työpaikkojen kokonaismäärä jatkoi vuositasolla laskussa, kysyntä kasvoi edelleen jonkin verran monissa ammateissa, kuten kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta), moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat, lastentarhanopettajat ja lähihoitajat.

Yli 60-vuotiaiden palveluissa olevien määrä kasvussa

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli lokakuun lopussa 7636 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta. Tämä on 303 enemmän kuin vuotta aiemmin johtuen erityisesti työllistämisen kasvusta. Myös työvoimakoulutuksessa olevien määrä kasvoi. Sen sijaan omaehtoisessa opiskelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrät ovat laskussa. Kaikkiaan työllistettynä oli lähes 2600 henkilöä, joista 1900 yksityisellä sektorilla.

Ikäryhmittäin kasvoi erityisesti yli 60-vuotiaiden määrä. Heitä oli palveluissa yli 600 kasvaen vuodentakaisesta 38 prosenttia. Yli puolet (51 %) oli työllistettynä.

Palveluissa aloitti lokakuussa 1290 asiakasta

Työllistäminen käytetyin palvelu sekä kuntakokeiluissa että TE-toimistossa

Lokakuun lopussa Hämeen TE-toimistossa palvelua sai 17 897 ja Hämeen kuntakokeiluissa 15 317 työnhakijaa. TE-toimistossa työnhakijoista oli työttömiä 7684 ja kuntakokeiluissa 9158, joista 6616 Lahden seudun ja 2542 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakkaana.

Työttömien määrä väheni sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa lokakuusta 2021. TE-toimistossa työttömiä työnhakijoita oli 1365 vähemmän (-15 %) kuin vuosi sitten. Lahden seudun kuntakokeiluissa määrä väheni 643:lla (-9 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa 290:llä (-10 %).

Aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3349 TE-toimiston ja 4135 kuntakokeilujen asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaista 2799 on Lahden seudun ja 1336 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Kuntakokeiluissa palveluissa olevien määrä on kasvanut (+292) lokakuusta 2021. TE-toimistossa palveluissa olevien määrä oli vuodentakaista pienempi (-61). Työllistäminen oli yleisen palvelu sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa.

Lomautettujen määrässä pientä kasvua kuluneen kuukauden aikana

Alueen TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa on tällä hetkellä vajaat 33 000 työnhakijaa, joista 15 800 työttömiä ja lomautettuja 960. Lomautettujen määrä on kasvanut lokakuun tilastolukemasta runsaalla 100:lla. Muiden työttömien määrä lasku jatkuu.

Marraskuun työllisyyskatsaus julkaistaan 20.12.2022.

