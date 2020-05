Hämeessä yritykset elvyttäisivät kotitalousvähennyksiä kasvattamalla

Hämeen kauppakamarin alueen yritykset mainitsevat tärkeimmiksi elvyttämistoimenpiteiksi kotitalousvähennyksen suurentamisen ja omavastuuosuuden puolittamisen. Tieto selviää kauppakamareiden koronakyselystä. ”Alueemme yrityksistä 85 prosenttia suhtautui erittäin myönteisesti tai myönteisesti kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen. Lisäksi 80 prosenttia yrityksistä piti ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista väliaikaisesti 10 prosenttiin hyvänä elvytystoimenpiteenä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Kyselyn vastauksissa hämäläisyritykset suhtautuivat lisäksi myönteisesti nopeasti käynnistettäviin tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin. ”Myönteisesti tai erittäin myönteisesti tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin suhtautui 75 prosenttia vastanneista”, Eerikäinen kertoo.

Hämeessä vastanneista yrityksistä 55 prosenttia kertoo, että henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. ”Edelleen hämäläisyrityksissä on positiivista halua pitää henkilöstönsä töissä epävarmuudesta huolimatta”, arvioi Eerikäinen.

Vastanneista yrityksistä 91 prosenttia kertoo koronaviruksen jo vaikuttaneen tai vaikuttavan yritystoimintaan. Konkurssiriski on edelleen korkea 26 prosentilla vastaajista. Yrityksistä 77 prosenttia kertoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti ja seuraavan kahden kuukauden aikana vain 13 prosenttia arvioi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

”Tilanne ei ole heikentynyt edellisestä kyselystämme ja lievää optimismia on yritysten vastauksissa, mutta edelleen kokonaistilanne on hyvin synkkä”, Eerikäinen toteaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 21.4. ja 4.5. Hämeen kauppakamarin alueella vastanneita yrityksiä oli 176 ja vastanneista yli 80 prosenttia on alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa.