Hämeestä 18 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui marraskuussa 213 henkilöä, joista 191 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 18 henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Tutkinnon suoritti hyväksytysti Lahdesta 12, Asikkalasta kaksi sekä Hartolasta, Hattulasta, Heinolasta ja Hollolasta yksi henkilö.

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Talouspäällikkö, KTM Mari Anttila, Lahti

Senior Advisor Mika Finska, Area Manager Häme, Finpro Oy

Hallituksen jäsen Pinja Halme, Järvi-Hämeen Osuuspankki, Asikkala

Sidosryhmäjohtaja Markku Herrala, UPM Plywood Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Meiju Honkavuori, YachtVault Oy, Hattula

Kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius, Lahden kaupunki, Lahti

Hallituksen jäsen Petteri Jyrkinen, Työterveys Wellamo Oy, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Kammonen, 3PLogistiikka Group Oy, Lahti

Yhteiskuntatieteiden maisteri Vuokko Kautto, Lahti

Toimitusjohtaja Harri Koponen, Hartak Oy, Hollola

Varatoimitusjohtaja Esa Melkko, Teknoware Oy, Lahti

Kehitysjohtaja, hallituksen puheenjoht. Sari Mäyrä, Synkassa / Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy, Lahti

Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto, Lahti

Markkinointijohtaja Timo Nieminen, BE Group Oy Ab, Lahti

Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartolan kunta, Hartola

Energy Business Controller Anssi Sinkkonen, Lahti Energia Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Hannu Sireni, Järvi-Hämeen Osuuspankki, Asikkala

Marja-Helena Tonteri, Laatutilit Oy, Heinola





”Kunnan johtamisessa omistajaohjauksen merkitys kasvaa koko ajan”, toteaa HHJ-tutkinnon suorittanut Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius. ”HHJ-tutkinto antaa valmiuksia johtaa kuntaorganisaatiota ja toteuttaa omistajaohjausta riittävällä asiantuntemuksella. Olennaista on tehdä oikeita johtopäätöksiä kunnan omistamien yhtiöiden tilasta. Lisäksi pidän tärkeänä ymmärtää paremmin kunnan yhteistyökumppaneina olevien yksityisten yhtiöiden ja yritysten päätöksentekoa ja toimintaa”, Olenius kertoo.

Lisäksi Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä tutkinnon suorittivat:

Sijoitusjohtaja Rami Hakola, Danske Bank, Helsinki

Toimitusjohtaja Mirja Heiskari, Oiva Akatemia, Helsingin kaupunki, Helsinki

Palvelujohtaja Päivi Laurila, SATO Oyj, Kirkkonummi

Viestintäkonsultti, muutosjohtamisen valmentaja Arja Lerssi-Lahdenvesi, Mediakollektiivi, Helsinki

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 3250. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Hämeen kauppakamari järjestää seuraavat HHJ-kurssit 25.1.2018 alkaen Lahdessa ja 8.5.2018 alkaen Hämeenlinnassa.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 17.4.2018.