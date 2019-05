Hämeestä 23 läpäisi HHJ-tutkinnon

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintopäivään osallistui huhtikuussa 326 henkilöä, joista 298 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 23 henkilöä, joista 15 on Lahdesta, neljä Hämeenlinnasta, kaksi Forssasta sekä yksi henkilö Hollolasta että Orimattilasta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.”

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Talouspäällikkö Marco Björkskog, Linnan Kehitys Oy, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Raija Forsman, Lahden seutu – Lahti Region Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Kati Häkkinen, Ravintola Roux Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Ilkka Kaarna, Kiitosimeon Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Jarkko Kurvinen, Plutoni Oy, Hämeenlinna

Asiakasvastuullinen johtaja Mirja Lehtola, Nordea Bank Oyj, Lahti

Veroasiantuntija Pauli Liiri, KPMG Oy Ab, Lahti

Hallituksen jäsen Jami Lyyra, Lahden Työn Paikka Oy, Lahti

CEO Jari Mansikkaoja, Firecon Group Oy, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Arja Nikkanen, Lahti Energia Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Esa Orava, Frame Consulting Oy, Orimattila

IT-konsultti, partneri ja hallituksen jäsen Leena Peuhu, ArtesCon Oy, Lahti

Talouspäällikkö Nina Pääkkönen, Peltisepänliike Pääkkönen Oy, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Saarinen, Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Ari Savolainen, Labio Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Juha Strandberg, Envor Group Oy, Forssa

Toimitusjohtaja Immo Sundholm, LHJ Group, Forssa

Hallituksen jäsen Ville Särmäkari, LSK Group Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Kristiina Vanhala-Selin, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Hollolan kunta

Toimitusjohtaja Tomi Veijalainen, MRB-Holding Oy, Lahti

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Eero Vesanen, Lahden Team-Isännöinti Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Ville Vihriälä, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Hämeenlinna



HHJ-tutkinnon suorittanut LHJ Groupin toimitusjohtaja Immo Sundholm suosittelee lämpimästi HHJ-kurssia kaikille hallitustyöskentelyssä jo toimiville, siihen suuntaaville sekä yritysten ylimmälle johdolle.

”HHJ-kurssi oli erittäin hyvä katsaus ja kertaus moninaisiin asioihin, joista niin hallitusten jäsenten kuin toimitusjohtajienkin tulee olla perillä työskennellessään yhtiöiden hallituksissa tai johdossa. Niin velvollisuudet, vastuut kuin strategiset näkökulmatkin tulivat hyvin läpikäytyä kurssin aikana. Lisäksi kurssin aikana tutustui ja loi hyviä uusia kontakteja muiden kurssilaisten kanssa”, toteaa Sundholm.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 4075. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Hämeen kauppakamari järjestää seuraavat HHJ-kurssit 22.8. alkaen Hämeenlinnassa ja 26.9. alkaen Lahdessa.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 4.11.2019 ja siihen ilmoittaudutaan 6.6. – 22.8.2019.