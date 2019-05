Hampurilaismestarit kesäkuussa koolle Helsinkiin

Burger Lovers -festivaali kokoaa 14.-16. kesäkuuta Helsinkiin Suomen parhaita ja arvostetuimpia hampurilaisravintoloita ja burgereihin erikoistuneita keittiömestareita. Yleisölle avoimen koko perheen ruokatapahtuman kipinä syttyi intohimoisten burgerinystävien halusta vahvistaa Suomen hampurilaiskulttuuria ja antaa kaikille mahdollisuus tutustua hampurilaisten monipuolisuuteen ruokavaliosta riippumatta.

Suomen ensimmäinen hampurilaisfestivaali tarjoaa yleisölle mahdollisuuden päästä kerralla maistelemaan maamme arvostetuimpien hampurilaisravintoloiden annoksia. Festivaalin järjestää Burger Lovers Finland -yhteisön perustaneet aktiivit, jotka ovat valinneet mukaan 12 hampurilaisiin erikoistunutta ravintolaa tarjoamaan annoksiaan maistelukoossa ja -hintaan.

”Hampurilaiset ovat vuosikymmeniä olleet pikaruokaravintoloiden luoman maineen varassa, mutta nyt Suomessa eletään varsinaista laatuhampurilaisbuumia useine erikoisravintoloineen. Myös kotikokit ovat laadukkaampien raaka-aineiden saatavuuden parantumisen myötä ottaneet itse tehdyt hampurilaiset arki- ja pyhäruoakseen. Suomessa on jo kansainvälisestikin erittäin kovatasoisia hampurilaisiin erikoistuneita ravintoloita ja on upeaa saada heidät yhteen esittämään näkemyksiään parhaasta burgerista”, kertoo Antti Suikkari Burger Lovers Finland -yhteisöstä ja jatkaa: ”Tunnetuimpien ravintoloiden taidonnäytteiden lisäksi tapahtumassa pääsee maistamaan myös useita erikoisuuksia. Perinteisten naudanlihaburgerien lisäksi tarjolla on myös paljon kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja, gluteenittomia burgereita sekä myös laadukkaita hodareita lapsille. Ohjelmassa on myös burgerkoulu, jossa yleisö pääsee itse oppimaan hampurilaisten valmistamista keittiömestarin opastuksella.”

Tapahtuman järjestävä Burger Lovers Finland -yhteisö on hampurilaisille pyhitetty Facebook-ryhmä. Sen yli 5000 jäsentä jakavat toisilleen aktiivisesti tietoa, innostuksen aiheita, reseptiikkaa ja burgereihin liittyviä näkemyksiä sekä mielipiteitään ja arvioitaan ravintoloissa ja kotona nautituista hampurilaisista.

”Hampurilaiset ovat todellista intohimoruokaa. Yhtenä maailman tunnetuimmista ruoista sellainen on mahdollista tilata lähes jokaisessa maailmankolkassa, joten kaikkien on helppo muodostaa siitä rakentava mielipide. Festivaaliin osallistuvat ravintolat ovat lunastaneet asemansa laaturavintoloina, mutta jokaisella on myös oma, persoonallinen näkemyksensä hyvästä burgerista. Haluammekin nyt ensimmäistä kertaa tarjota suomalaisille kulinaristeille ja tavallisille hyvän ruoan ystäville mahdollisuuden tutustua laajaan kattaukseen maamme parhaita ja laadukkaimpia burgereita. Mestarien taidonnäytteistä saa inspiraatiota myös kesälomakokkailuihin”, täydentää festivaalin järjestäjiin kuuluva hampurilaisharrastaja Mikko Väisänen.

Burger Lovers Festival -katuruokatapahtumaan osallistuvat ravintolat:

Bites (Helsinki)

(Helsinki) Bowl D1ner (Kuopio)

(Kuopio) Bun2Bun (Helsinki)

(Helsinki) Deluxe Burger (Vantaa)

(Vantaa) Friends & Brgrs (Turku, Vaasa, Pietarsaari, Helsinki, Tampere, Hampuri, Kööpenhamina, Oulu)

(Turku, Vaasa, Pietarsaari, Helsinki, Tampere, Hampuri, Kööpenhamina, Oulu) JJ’s BBQ (Salo)

(Salo) Kusmiku Street Food & Bar (Heinola)

(Heinola) Naughty BRGR (Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Espoo)

(Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Espoo) Roslund (Helsinki)

(Helsinki) RUOK Burger (Ruka)

(Ruka) Social Burger Joint (Helsinki, Kerava)

(Helsinki, Kerava) TreffiPub & Bistro (Helsinki)

Burger Lovers Festival pähkinänkuoressa

Burger Lovers Festival järjestetään Helsingin Kampin Narinkkatorilla 14.-16. kesäkuuta. Tapahtumaan osallistuvat 12 hampurilaisiin erikoistunutta ravintolaa tarjoilevat festivaalivieraille edulliseen maisteluhintaan puolikkaita burgereita sekä pieniä slider-burgereita. Pöytävarausmahdollisuus kolme erilaista burgeria sisältävän maistelumenun nauttimiseksi. Festivaalilla on myös valvottu lapsiparkki, jossa Vaasanin hot dog -baari. Tapahtuman pääyhteistyökumppanit ovat Vaasan ja Coca-Cola. Burger Lover Festivalia tukevat myös burgerkoulun järjestävä Hellmann’s sekä Tabasco ja Tamminen. Suomen ensimmäiseen hampurilaisfestivaaliin odotetaan yli 10 000 kävijää. Tapahtuma-alueelle on ilmainen sisäänpääsy. Festivaalin kotisivu www.burgerlovers.fi