Hanhen muotokuva - valokuvanäyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 15.8.-30.9.2018

Susanne Jacobsonin ja Veli-Matti Järvisen valokuvanäyttely tuo valkoposkihanhet esille myönteisellä tavalla ja oikoo niihin kohdistuvaa väärää tietoa ja ennakkoluuloja. Kuvista käy esille, että hanhet ovat ilmeikkäitä ja eloisia. Naamakuviointi paljastaa kunkin hanhen olevan oman itsensä näköinen.

Näyttelyn lähtökohtana on valkoposkihanhia koskeva, pääasiassa kielteinen julkisuus, jonka taustalla on väärään tietoon perustuvia uskomuksia, kuten että kyseessä olisi vieraslaji, vaikka valkoposkihanhi on luontoomme kuuluva tulokas.

Kielteisen huomion alle jää se, että iso osa ihmisistä kuitenkin pitää hanhista. Julkisuudessa ei myöskään juurikaan pohdita, kuinka yhteiselo rauhoitetun lintulajin kanssa olisi mahdollista.

Koska kyseessä on perustellusti suojeltu laji, joka on haavoittuvainen arktisen alueen muutoksille, olisi hyödyllisempää pohtia sen tuomia myönteisiä mahdollisuuksia kuin jäädä jumiin koettuun kosmeettiseen haittaan.

Näyttelyn tavoitteena onkin tuoda esille toisenlainen, myönteinen ja silti todenmukainen kuva valkoposkihanhista. Näyttelyn välineenä ovat muotokuvat, joihin yhdistyy hyväntahtoinen, oivaltava huumori.

Pyrkimyksenä on esittää kuvien avulla hanhien ilmeikkyys, eloisuus ja herkkyys, ja ajoittainen hupaisuus, jopa ihmismäisyys. Muotokuvien ansiosta anonyymin parven voi huomata koostuvan yksilöistä.

Näyttely lisää ymmärrystä älykkäistä, tuntevista, paikka- ja pariuskollisista, jopa lähes 30 vuoden iän saavuttavista hanhista, ja kuvien avulla on mahdollista muuttaa vallitsevia käsityksiä ja mielipiteitä myönteisemmiksi. Kuvat toivottavasti avaavat keskustelun siitä, kuinka sekä rauhoitetut linnut että ihmiset voivat yhdessä käyttää kaupunkitilaa.

Luontotalosta voi näyttelyn esilläoloajan ostaa luomupuuvillaisen design-kassin, johon on käsin painettu tyylitelty hanhen kuva.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina. Luontotaloon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.